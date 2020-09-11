Son dakika: Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararı: Mesai saatleri değiştirildi...

Son dakika haberine göre; Ankara Valiliği koronavirüs önlemleri kapsamında yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, yoğunluğun azaltılması, koronavirüsün yayılımı hızının azaltılması için farklı mesai dilimlerine geçildiği duyuruldu.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN MESAİ SAATLERİNE KORONA AYARI

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde düzenlendi"

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