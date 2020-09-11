Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararı: Mesai saatleri değiştirildi...

: Valiliği'nden yeni koronavirüs kararı: Mesai saatleri değiştirildi...

haberi: Valiliği, koronavirüsün yayılım hızını azaltmak için mesai saatlerinde düzenlemeye gitti. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde düzenlendi" denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 14:25 Son Güncelleme: 11.9.2020 14:31 ABONE OL
Son dakika: Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararı: Mesai saatleri değiştirildi...

Son dakika haberine göre; Ankara Valiliği koronavirüs önlemleri kapsamında yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, yoğunluğun azaltılması, koronavirüsün yayılımı hızının azaltılması için farklı mesai dilimlerine geçildiği duyuruldu.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN MESAİ SAATLERİNE KORONA AYARI

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde düzenlendi"

Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğraftaki emekliler: Gençlerimiz virüsü bulaştırmasın Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: 83 milyon tedbirlere uyalım Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: “Bende kalp var sıkıntı veriyor”

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararı: Mesai saatleri değiştirildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA