Son dakika: CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'den özel sektöre küstah tehditler: Müzakere falan yok, el koyacağız

CHP kanadından gelen skandal açıklamalar bitmek bilmiyor. Skandal sözlerin son sahibi CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke oldu. Özel sektör ile yapılan anlaşmaları, CHP iktidarının tanımayacağını ifade eden Böke, küstahlıkta sınır tanımayarak, "Müzakere falan yok, bunlar artık kamunundur diyeceğiz ve devam edeceğiz" dedi. Böke'nin sözleri, CHP'nin diktatör yönetim sevdasını açık etti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, özel sektörü böyle tehdit etti | Video

SELİN SAYEK BÖKE'DEN KÜSTAH TEHDİT

CHP'nin fonladığı Halk TV'de yayına katılan parti genel sekreteri Selin Sayek Böke, moderatör Fatih Ertürk'ün sorularını yanıtladı. Ertürk, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel sektördeki şirketlere el koyma tehdidini Böke'ye hatırlattı. Böke, Genel Başkanı'nın tavrını, 'Yüzde yüz' sözleri ile onaylarken, Ertürk'ün, 'Birçok anlaşma var. Uluslararası anlaşmalar var. Bunu nasıl yapacaksınız?' sözleri sonrası küstah tehditler savurdu.

"MÜZAKERE FALAN YOK, KAMUNUNDUR DİYECEĞİZ"

Özel sektördeki firmaların anlaşmalarını yok sayacaklarını ifade eden Böke, firmalara el koyacaklarını ifade etti. Böke, "Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız, 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz. Devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Böke'nin sözleri, CHP'nin diktatörce yaklaşımının ifşa olması olarak yorumlandı.