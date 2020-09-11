Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri

SON DAKİKA HABERİ: Valiliği'nden yeni tedbirleri

Son dakika haberi: Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da maske takma zorunluluğu, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına düzenlemeler yapılmış, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere getirildi. Bunların yanı sıra, açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecek.

Giriş Tarihi: 11.9.2020 20:51 Son Güncelleme: 11.9.2020 21:26 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeler ile maske takma zorunluluğu getirilmiş, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına düzenlemeler yapılmış, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere kısıtlama getirilmiştir.

Son dakika! İstanbul'da açık alan etkinliklerine müsaade edilmeyecek | Video

Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle;

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bugün yapılan toplantı sonrasında alınan 89 sayılı karar ile 12.09. 2020 tarihinden itibaren;

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak;

deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

2- Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

Herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara uyulması önem taşımaktadır.

Yapılacak denetimlerde alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem tesis edilecek, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili olarak adli işlem başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Karantina kurallarına uymayanlar için flaş karar: Yurtlara yerleştirilecekler

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA