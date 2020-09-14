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'da zanlısı tutuklandı

'da operasyonu devam ediyor. Hakkında yakalama kararı olan F.Ç. Muratpaşa ilçesinde yakalandı. Kamudaki görevinden ihraç edildiği belirtilen şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 19:01 Son Güncelleme: 14.9.2020 19:09 ABONE OL
Antalya'da FETÖ zanlısı tutuklandı

Ülke genelinde FETÖ operasyonları tüm hızıyla sürüyor. Bugün Antalya'da düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklandı.

YAKALAMA KARARI OLAN KİŞİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanması çalışmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç'nin Muratpaşa ilçesinde olduğunu tespit etti.

ZANLI TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve kamudaki görevinden ihraç edildiği belirtilen şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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Antalya'da FETÖ zanlısı tutuklandı
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