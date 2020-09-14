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Bakanı Selçuk Destek Noktalarının sayısını açıkladı

Milli , Destek Noktaları hakkında bir açıklama yaptı. Selçuk, "EBA sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu." şeklinde bir açıklama yaptı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 21:22 Son Güncelleme: 14.9.2020 21:37 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Selçuk EBA Destek Noktalarının sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve öğretmenler için kurulan EBA Destek Noktaları'nın sayısını açıkladı.

"4080'E ULAŞTI"


Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EBA erişiminde sorun yaşayan çocuklarımız, evde çalışma imkânı olmayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin çocukları için kurduğumuz EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu. Size en yakın EBA Destek Noktası'na http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk EBA Destek Noktalarının sayısını açıkladı
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