Son dakika: Aşı üreticisi Sinovac Genel Müdürü Helen Yang ahaber'e konuştu! Koronavirüs aşısıyla ilgili çok özel açıklamalar...

AŞI NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

"Koronavirüs salgınında gözler aşı çalışmalarına çevrildi. Aşı üreticisi Sinovac genel müdürü Helen Yang aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Geliştirmekte olduğumuz aşı, 3. Faz denemelerde. Testlere Brezilya ve Endonezya'da başladık. Türkiye'de de denemeleri başlattık. Bu aşı geliştirme sürecindeki son aşama""

AŞI İÇİN YAPILAN KLİNİK DENEYLERDE SON DURUM NEDİR?

"Türkiye'de aşımızın etkinliğini belirlemeyi hedefliyoruz. İyileşmiş 100 gönüllü arıyoruz. Denemeler birkaç ay içinde yürütülecek. Amacımız, aşının antikor üretip insanları koruyup korumadığını anlamak."

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"EĞER SONUÇLAR BAŞARILI OLURSA..."

"Şimdiden Çin'deki üretim tesisimizin inşasını bitirdik. Şu anda denemeleri yapıyoruz. Daha sonra da, eğer sonuçlar başarılı olursa üretime devam etmeyi umuyoruz. Böylece insanların kullanımına sunmak üzere ürünü temin ediyor oluyoruz."

DENEMELERDE HERHANGİ BİR YAN ETKİ ORTAYA ÇIKTI MI?

"Faz 3'ten önce Çin de, ön klinik çalışmalara dayanarak aşıyı geliştirme başladı. Ön klinik araştırmaları ve hayvan testlerimiz aşımızın güvenli olduğunu ve koruma sağladığını gösteriyor. Sonuçları Mayıs ayında yayınlandı. Bunun devamında Çin'de faz 1 ve faz 2 denemelerine başladık. 18-59 yaş aralığındaki sağlıklı popülasyon üzerinde denedik. Bu grup için sonuçlar, aşının oldukça güvenli olduğunu gösteriyor. Herhangi sert bir reaksiyon görmedik."

HERHANGİ BİR YAN ETKİ RAPOR EDİLMEDİ

"Herhangi bir yan etki de rapor edilmedi. Aşıyı yaptıran insanların yüzde 90'dan fazlası antikor üretti. Yaşlı popülasyon için de sonuçları yayınladık. Çünkü yaşlılar COVID-19 salgınında yüksek risk grubunda bulunuyor. Çin'de yaşlılar için yaptığımız çalışmamız oldukça iyi sonuçlar verdi. Düşük dozlu ve yüksek dozlu aşıları 60-89 yaşları arası deneklerde denedik. %97-98 oranında bir koruma sağladı."