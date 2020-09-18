SON DAKİKA: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

Tüm dünya koronavirüsün yol açtığı hastalığın kesin tedavisi ve bağışıklık kazandırılması için yoğun bir arayışta. Kesin bir sonuca henüz ulaşılamamıştır. Ülkemiz dünyanın tecrübelerini dikkatle inceleyerek, bilim insanlarının çalışmalarıyla kendi tedavi protokollerini geliştirilmiştir. Ülkemiz tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Bu seviyede can kayıplarını düşük seviyelerde tutmayı başardık. Son aylarda yeniden yükselmeye başladı. Sıkıntı yaşanan illerimizle bizzat ilgilendik.

Darboğaz görünen illerin sağlık altyapılarına hızla müdahale ettik. Öncelikle illerde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi sonucu bazı tedbirlerin hasta sayısındaki azaltmanın rolünü yakından müşahade ettik. Bugün burada İzmir'i merkez alarak Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak illerimizin sağlık yöneticileri ile salgınla mücadelemizi değerlendirdik.

İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS VERİLERİ

Bu 6 ilimizle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İzmir'de son ay vaka sayımızda yüzde 42'ye varan son hafta artış oranı yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da yüzde 5 oranında düşüş, Manisa'da son 1 haftada stabil göründü. Muğla'da son bir ayda vaka sayımız stabil. Denizli'de son aya göre yüzde 60 artış, Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor.

İZMİR

İzmir'de bugün erişkin yoğun bakım yatak sayımıza 48 ilave ettik. İzmir'de yatak doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım yüzde 75, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 48.

AYDIN

Aydın'da yatak doluluk yüzde 42, yoğun bakım yüzde 63, Aydın'da 42 erişkin yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz.

MUĞLA

Muğla'da yatak doluluk yüzde 43. Yoğun bakım yatak sayımıza 32 ünite ilave ediyoruz.

UŞAK

Uşak'ta erişkin yatak doluluk oranı yüzde 39, yoğun bakım yüzde 56, solunum cihazı yüzde 17. Uşak'ta 20 tane ilave ediyoruz.

DENİZLİ

Denizli'de yatak doluluk yüzde 46, yoğun bakım yüzde 68. Denizli'ye 20 yoğun bakım yatak ilavesi yapıldı.

Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk yüzde 33. Genel anlamda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim birincil önceliğimiz hasta sayısının artışını; yani bulaşmayı durdurmaktır. Aksi durumda hastane, ilaç, malzeme, kapasiteye arttırmaya yönelik tedbirler bir süre sonra çözüm olmayacaktır. Filyasyon salgınla mücadelenin temel aksını oluşturmaktadır. İzmir'de filyasyon yapan ekibimizin sayısını 460'a çıkardık, Aydın'da 130'a, Muğla'da 120'ye çıkarmış olduk. Manisa ilimizde filyasyon ekibimizi 220, Uşak'ta 55'e, Denizli'de 220'ye çıkardık.

Toplum sağlığını tehdit eden davranış izolasyonda kalması gereken kişilerin evlerinden çıkanların toplum içine karışmasıdır. Bu kişileri yurtlarda izolasyona almaya başladık. Toplumun sağlığı açısından kabul edilebilir bir durum değildir bu.

Halk sağlığını koruma adına ciddi müeyyideleri gerektirir. Bu konuda lütfen hassas olalım. Her yanlış hareketi ceza tehdidi ile önlemeyi istemiyoruz. Alacağımız tedbirlerle bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemiz hastalığın tedavisinde erken tedaviye başlamasıyla hasta yönetimini başarıyla sürdürmektedir.

HASTA SAYIMIZ DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA

Hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bu hususta olağanüstü gayret gösteren sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Şüpheniz olmasın siz neler hissediyorsanız, bu mücadelede her gün hayatlarını riske atanlar sizinle aynı şeyleri hissediyor. Sizin için aynı şeyleri istiyor.

Medyada çıkan bazı haberler nedeniyle bazı testleri yaptırmak, gerekmediği halde bazı ilaçları almak, hastaneye yatmak amacıyla başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarına ısrarda bulunan vatandaşlarımızı görüyoruz. Sağlık personelimizi hırpalayanları görüyoruz. Bu olay bizi yürekten üzüyor. Fedakarlığımızı sorgulatıyor. Bu davranışlara duyarlı her vatandaşımızın karşı çıkması, kınaması gerekiyor. Son olarak değerlendirmelerini yaptığımız 6 şehirdeki sağlık yatırımlarına yönelik planlarımızı aktarmak istiyorum.