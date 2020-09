Asırlık uyanışı önlemek isteyenlerin oyununu milletimiz bozdu

57.4 KM 43.3 ANAYOL, 14.1 BAĞLANTI YOLU



317 MİLYON LİRA YAKITTAN TASARRUF



270 MİLYON LİRA ZAMANDAN TASARRUF



8 MİLYON LİRA EMİSYON TASARRUFU



4150 METRE TÜNEL ÇİFT TÜP, DÖRT ŞERİT



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki 5'inci kesiminin açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden telekonferans yöntemiyle katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

Gebze-İzmit otoyolunun hayırlı olmasını diliyorum. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir.

Bu şekilde yollara sahipseniz medeniyet yarışında sizi kimse kolay kolay yakalayamaz. İnşaallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu projeyi de tamamladığımızda Marmara ve Batı Anadolu'yu Otoyol kuşağıyla kuşatmış olacağız. Ülkeye millete hizmet yolculuğu son durağı olmayan mesafe kattetikçe çıtayı yükseltmek gereken bir davadır.

Türkiye'nin 2020 öncesindeki geri kalmışlığının nedenlerine baktığımızda sebebi darbeler ve vesayet olan istikrarsızlıkları görüyoruz. Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz. Gözümüzü ufuktan ve ideallerimizden ayırmadığımızda ise millet olarak çok kısa sürede çok büyük başarılara imza atıyoruz. Biz 18 yıllık hükümet dönemimizde cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 3 katı 5 katı 10 katı eseri işte bu sayede ülkemize kazandırdık. Milletimiz siyaseten kendisini içi boş kavgalarla yoracak değil, geleceğini aydınlatacak umutlarını güçlendirecek bir vizyon bekliyor. Yaklaşık 10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi, birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda hala ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var.



Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'e kadar geniş bir alanda siyasi, askeri ve ekonomik olarak verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması bu bakımdan hayati öneme sahiptir. Ülkemizin siyasi ve ekonomik her adımını engelleme gayretlerinin gerisinde işte bu yürüyüşü rayından çıkarma niyeti, asırlık uyanışımızı önleme gayreti vardır. Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek, asırlık uyanışı önlemeye çalışıyorlar. Milletimiz bu oyunu görerek maruz kaldığımız her saldırıda istiklal ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur. Bu irade nesilden nesile aktarılarak milletimizin çimentosu olarak devam edecektir.

Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasındadır. Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık. Göstergeler olumlu gelişmelere işaret ediyor. 2 ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yarım milyon arttı. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir.







OTOYOLDA İLK SÜRÜŞ

Bakan Karaismaloğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, DEİK Başkanı Nail Olpak, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindeki ilgililer otoyolun 5'inci kesiminin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Bakan Karaismaloğlu ve beraberindekiler, otoyolda pikap kullandı.



Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Kuzey Marmara Otoyolu Gebze-İzmit Kavşağı kesiminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



İSTANBUL-KOCAELİ TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

YAKIT VE ZAMANDAN 595 MİLYON LİRA TASARRUF

Gebze-İzmit Kavşağı arasının trafiğe açılmasıyla, İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan mevcut TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna hızlı, güvenli ve konforlu yeni ulaşım alternatifi oluşturulacak. İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçlar Çayırköy mevkinde İzmit'e ve İzmit- Kandıra Devlet Yolu'na, mevcut TEM Otoyolu'nun Kandıra ve Doğu İzmit Kavşakları arasında TEM İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlanabilecek.



"TÜRKİYE'Yİ AYDINLIK YARINLARA TAŞIYACAK BASAMAK"

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeler Türkiye'nin her noktasında bütünsel kalkınma vizyonları doğrultusunda ekonomik ve sosyal açıdan canlılığı arttırdı. Dünya ticaret yollarının yeniden çizildiği günümüzde Türkiye geleceği en parlak bölgenin kalbinde yer alıyor. Lojistik anlamda iddialı bir geleceğe hazırlanıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, dev bir proje olmasının ötesinde Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak bir basamak niteliğindedir.

