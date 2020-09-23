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: İntihar mı, cinayet mi? Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklaması!

haberi: Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şekilde ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır. Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır." denildi.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 15:29 Son Güncelleme: 23.9.2020 15:50 ABONE OL
SON DAKİKA: İntihar mı, cinayet mi? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Gülay Uygun açıklaması!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un şüpheli intiharı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Müge Anlı'da gündeme gelen ve Türkiye'nin yakından takip ettiği Aleyna Çakır olayı ile bağlantısı olduğu düşünülen şüpheli intihara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Soruşturmaya dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde ölü muayene ve keşif işlemleri icra edilmiş, olay yerinde ölene ait cep telefonu ile bir adet tabanca, boş kovan ve altı adet fişek bulunarak muhafaza altına alınmış, ölen şahıs ile cesede ulaşan dokuz kişinin el svapları aldırılmıştır. Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır.

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NE OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayınlanan Mügen Anlı İle Tatlı Sert programında, Aleyna Çakır'ın ölümü gündeme getirilmişti. Genç kızın ölümü ile ilgili ailesi, Ümitcan Uygun'u suçlamıştı. Birçok kişi Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilişkisi olduğunu söylerken, Uygun'un annesi Gülay Uygun ormanlık alanda ölü bulunmuştu.

Aile, Gülay Uygun'un ölümünü intihar olarak yorumlarken, şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma ve tahkikat başlatılmıştı.

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SON DAKİKA: İntihar mı, cinayet mi? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Gülay Uygun açıklaması!
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