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'un göbeğinde bıçaklı saldırı! Şişli'de sıcak saatler

Şişli'de çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 09:02 Son Güncelleme: 28.9.2020 09:06 ABONE OL
İstanbul'un göbeğinde bıçaklı saldırı! Şişli'de sıcak saatler

Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ŞÜPHELİ KAÇTI!

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflardan biri diğerini bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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İstanbul'un göbeğinde bıçaklı saldırı! Şişli'de sıcak saatler
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