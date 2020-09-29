Art niyetli açıklamalara Gaziantep'ten sert tepki

Türkiye'nin en geniş organize sanayi bölgesine sahip Gaziantep'te toplu açılışı yapılan fabrikaların listesinde sadece bir tanesinin adının yanlış yazılması üzerine yaygara koparılmasına Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinden alınan rakamlar en güzel yanıt oluyor. Yanı başındaki savaş ortamına rağmen üretime devam eden Gaziantep, cazibe merkezi olarak komşu illerden de ciddi yatırımcı çekiyor. Yoğun bir şekilde üretim ve yeni yatırımların devam ettiği Gaziantep'te yeni tesislerin kurulması için sadece son 8 yıl içinde 30 milyar liralık sabit yatırım teşvik belgesi aldı.

Birbiri ardına açılan yeni yeni fabrikalarla 2004 yılında 1,2 milyar dolar olan ihracatını 2019 rakamlarıyla 7,5 milyar dolara ulaştıran Gaziantep'te 5 yıl önce arsa tahsisine başlanılan 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde 194 firma faaliyete geçti, 26 firmanın inşaat faaliyeti ise devam ediyor. Çoğu son teknoloji ürünü olan ve insana az gereksinim duyulan fabrikaların yer aldığı bu bölgedeki istihdam sayısı10 bini geçerken, yeni açılan tüm fabrikalarla istihdam 45 bin kişi arttı.

6. BÖLGE DE AÇILACAK

5. Organize Sanayi Bölgesi kısa sürede arsa tahsislerini bitirince Gaziantep ve Kilis arasında ortak bir OSB kurulması gündeme geldi. Şahinbey-Polateli OSB adıyla kurulacak kentin 6. Organize Sanayi Bölgesi için kuruluş işlemleri tamamlandı. İskenderun Limanı ile dünyaya açılacak olan bölgenin arsa tahsisleri 2021'de başlıyor. Bu bölgede de yüzde 30-40'ı yabancı yatırımcı olacak şekilde bir düzenleme yapılıyor. Bölgede ortalama 100 bin kişiye yeni iş kapısı açılması hedefleleniyor.

45 BİN YENİ İSTİHDAM

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanılan gelişmelerle ilgili en ayırt edici özellikle istihdam ve enerji tüketimindeki artışlar. 2018 yılında 165 bin olan istihdam sayısı bugün 210 bine ulaştı. 2018 yılı ağustos ayı elektrik tüketimi 330 milyon kwh/saat iken; 2020 yılı ağustos ayında 453 milyon kwh/saat elektrik tüketimi gerçekleşti. Mevcut firmaların bünyesinde veya bağımsız olarak yeni kurulan 300 fabrikayla ilgili Gaziantepli sanayicilerin görüşleri şöyle:

400 YENİ FABRİKA YOLDA

Cengiz ŞİMŞEK (Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı): Resmi açılışı yapılan 300 fabrikadan sadece bir tanesinin ismi yanlış yazıldı. İsteyen herkese fabrikaları gezdirebiliriz. Bir hatamızın tüm yaptığımız şeylerin gölgelemesini istemiyoruz. İsteyenlerle birlikte 5. bölgeyi gezebiliriz. 2023 yılına kadar 400 fabrika daha yatırım yapmayı planlıyor. Gaziantep büyümeye devam edecek. Kısa çalışma ödeneğine en az başvuran sanayi şehir olduk. Gaziantep OSB sadece sokağa çıkma döneminde üretimde az bir düşüş gördü, onun dışında üretimimiz sürekli artıyor."

BÖYLE BİR ŞEHİR YOK

Adnan ÜNVERDİ (Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı): Kentimizin başarısını gölgelemek istiyorlar. Basit bir hata yüzünden tüm başarılarımızı bir kenara atarak, üretim azmimize hiçe sayıyorlar. Bu duruma fırsat vermek istemiyoruz. En iyi cevabı rakamlar verecektir. Dünyanın hangi şehri vardır ki bu kadar olumsuzluğa rağmen bu kadar yatırım yapılmış. Küresel ekonomik kriz ve korona virüs salgınına, yanı başında atılan bombalara rağmen yatırımlara ara vermemiş başka bir şehir mi var? Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir şehrini bulamazsınız. Bugün halıda dünyada üçüncü sıradaysanız, makarnada Avrupa'da ikinci sıradaysanız, SGK verilerine göre160 bin çalışandan 232 bin çalışan sayısına ulaştıysanız bunu kimse gölgeleyemez."

SAVAŞA RAĞMEN

Mehmet Tuncay YILDIRIM (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı): "Açılan 300 fabrikanın tamamı sıfırdan kurulan şirketler değil, mevcut şirketler de yeni yeni fabrikalar kuruyorlar. Bunu görmek istemeyen veya göz ardı edenler durumu istedikleri yere çekiyor. 60 yıllık firma yeni bir sektöre giremez mi veya 2 olan fabrika sayısını 3'e çıkaramaz mı? Biz bunun gururunu Cumhurbaşkanımız ile şehrimiz ile yaşarken, böyle bir şey ile gündeme gelmek bizi yaraladı. Listede maddi bir hata olmuş, eğer öyle olsa, liste abartmak istense 45 yıldır var olan bir firma yerine kimsenin bilmeyeceği bir isim yazılır geçilirdi. Bu şehirde, Suriye'deki savaş döneminde 300 fabrika yapılıyor ise, yanı başında operasyonlar yapılırken 5. Organize Sanayi Bölgesi'ni kuran bir şehir isek, bununla anılmamız gerekiyordu."

YOL ALMAMIZI İSTEMİYORLAR

Mehmet Akıncı (Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı): "Biz ailece gıda sektöründe üretim yapıyoruz. Sadece bizim sektörümüzden 25-30 firmanın 5. OSB'deki yatırımları devam ediyor. Fabrikalarını açınlar da var. Bugün gıda sektöründe iyi bir yere geldik, şehir olarak. Un ve bulgur sanayisinde ciddi bir yerdeyiz. 300 fabrika da açılır, bin 300 fabrika da. Bazıları yol almamızı istemiyor, ondan bizi engellemeye, başarımızı gölgelemeye çalışıyorlar"

TOST MAKİNESİ Mİ TÜKETTİ?

Sanayicilerin rakamlarla verdiği cevapların yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül ise rakamları imalı bir şekilde kullanarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak olaya tepki gösterdi. Vali Davut Gül, şunları dile getirdi: "Gaziantep'te 340 bin SSK'lı yok. 1.100 fabrika Kızılay çadırı. 7.5 milyar dolar ihracat ürününü Gürcistan'dan alıp KKTC'ye satıyoruz! Türkiye'nin tüketilen sanayi elektriğini yüzde 5'ini ütülerde kullanıyoruz, yüzde 37 enerji artışını tost makinalarına borçluyuz"