SON DAKİKA... Ermeni askerlerin Azerbaycan operasyonlarından kaçışı görüntülendi

Karabağ'da pek çok Ermeni askerinin kaçmaya başladığı belirtiliyordu. Bu anlara ilişkin görüntüler kaydedildi ve belgelenmiş oldu. Ermeni askerlerin kaçış anları Bayraktar SİHA'lar tarafından görüntülendi. İHA VE SİHA'lar Azerbaycan'ın Ermeni hedeflerine yönelik operasyonlarında çok önemli bir yer tutması tarihi görüntülerin de kayda geçmesini sağladı.

SON DAKİKA ERMENİ ASKERLER KAÇIYOR

Karabağ bölgesinde Ermeni askerlerin kaçış anları da Bayraktar SİHA'lar tarafından görüntülendi.

İşte Ermeni güçlerinin kaçışına ilişkin kayda geçen o anlar;

Son dakika haberi... Ermeni askerlerinin kaçış anlarını Bayraktar SİHA'lar görüntüledi | Video