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SON DAKİKA... askerlerin operasyonlarından kaçışı görüntülendi

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında 'ın başlattığı operasyonlara ilişkin birbiri ardına son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda bölgesinde Azerabaycan operasyonlarından kaçmak isteyen işgalci askerlerinin görüntüleri Bayraktar 'ların kameralarına yakalandı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.9.2020 15:49 Son Güncelleme: 29.9.2020 15:52 ABONE OL
SON DAKİKA... Ermeni askerlerin Azerbaycan operasyonlarından kaçışı görüntülendi

Karabağ'da pek çok Ermeni askerinin kaçmaya başladığı belirtiliyordu. Bu anlara ilişkin görüntüler kaydedildi ve belgelenmiş oldu. Ermeni askerlerin kaçış anları Bayraktar SİHA'lar tarafından görüntülendi. İHA VE SİHA'lar Azerbaycan'ın Ermeni hedeflerine yönelik operasyonlarında çok önemli bir yer tutması tarihi görüntülerin de kayda geçmesini sağladı.

SON DAKİKA ERMENİ ASKERLER KAÇIYOR

Karabağ bölgesinde Ermeni askerlerin kaçış anları da Bayraktar SİHA'lar tarafından görüntülendi.

İşte Ermeni güçlerinin kaçışına ilişkin kayda geçen o anlar;

Son dakika haberi... Ermeni askerlerinin kaçış anlarını Bayraktar SİHA'lar görüntüledi | Video

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SON DAKİKA... Ermeni askerlerin Azerbaycan operasyonlarından kaçışı görüntülendi
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