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Son dakika: Aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14'ü yakalandı.
Giriş Tarihi: 30.9.2020 11:45Son Güncelleme: 30.9.2020 11:57ABONE OL
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı.