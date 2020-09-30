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Son dakika: Aralarında 'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, aralarında 'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14'ü yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 11:45 Son Güncelleme: 30.9.2020 11:57 ABONE OL
Son dakika: Aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı.

Ayrıntılar geliyor... HDP'li vekilin de gözaltına alındığı terör operasyonunda 12 zanlı tutuklandı Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu! 6-8 Ekim olayları ile ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Son dakika: Aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı
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