Son dakika: PKK/KCK'ya operasyon! Aralarında HDP'li yöneticiler de var

Son dakika haberine göre; Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Son dakika haberine göre; Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar Geliyor... Van'da teslim olan PKK'lı terörist ailesiyle buluşturuldu Son dakika: MSB açıkladı! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi İşte Ermenistan cephesindeki PKK’lılar! Paris’te terör örgütü PKK yandaşları ve Ermeniler birlikte gösteri düzenledi Son dakika: YPG/PKK'lı teröristler otobüslerle Dağlık Karabağ'a taşındı! Ermeni milislere eğitim veriyor...