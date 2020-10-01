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Son dakika: /'ya operasyon! Aralarında 'li yöneticiler de var

Son dakika haberine göre; Bölücü terör örgütü /'ya yönelik Kars merkezli operasyonda, 'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 07:42 Son Güncelleme: 1.10.2020 07:50 ABONE OL
Son dakika: PKK/KCK'ya operasyon! Aralarında HDP'li yöneticiler de var

Son dakika haberine göre; Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

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Son dakika: PKK/KCK'ya operasyon! Aralarında HDP'li yöneticiler de var
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