Son dakika: PKK/KCK'ya operasyon! Aralarında HDP'li yöneticiler de var

Son dakika haberine göre; Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.



Ayrıntılar Geliyor...



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