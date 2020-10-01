Sosyal medyadan reklam yapan ‘mafya’, İYİ Parti üyesi çıktı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Baran Keşanlı adlı şahıs, sosyal medyadan paylaştığı video ile illegal işlerinin reklamını yaptı. Videosunda "Mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum." diyerek yargıya olan güveni de zedelediği görülen Kajanlı adlı şahıs, 'tek adres' olarak da kendisini gösterdi.