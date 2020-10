Sicili kabarık

SABAH, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün yaptığı "Her vaka, hasta değildir. Çünkü test pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler de var" açıklamasını çarpıtan ve "Salgının yayılmasına engel olmadınız" diye karşı açıklama yaparak devleti doğrudan suçlayan Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) son 7 yıllık sicilini araştırdı, yazdı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "kapatılmasını" önerdiği TTB'nin, Türkiye'nin beka mücadelesi vermeye başladığı 2013'ten beri daima terör hareketlerinin ve örgütlerinin yanında yer aldığı anlaşıldı.

PKK'ya terör örgütü diyemeyen, DHKP-C'nin yanında duran Birlik, kuruluş amacından uzaklaşarak neredeyse terör örgütlerinin birliği haline geldi. TTB, terör örgütlerinin talimatıyla başlatılan ölüm oruçlarına destek verdi, Gezi Parkı Kalkışması'nda devlete karşı gelen terör unsurlarına yardım etti, keza teröre karşı yürütülen Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'na bile karşı çıktı. TTB, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütü mensubu Mustafa Koçak'ın terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna başlaması sonrasında Koçak'a destek verdi. DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasından oldukları bilinen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için de 3 Ağustos 2020'deki basın açıklamasında "Talepleri dikkate alınmalıdır" diyerek desteğini sürdürdü. Birlik, son olarak koronavirüs salgını hakkında devletin her tür önlemi aldığı ve virüsle hummalı bir mücadele yürüttüğü süreçte "Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda!" başlıklı açıklamayla devleti zaafiyet içinde göstermeye çalıştı. TTB, meslek birliğini sağlamak, meslek ahlakını en iyi şekilde korumak, tıp eğitiminin her alanında söz söylemek, hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek, meslek üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için 1953'te kuruldu.







CAN DÜNDAR'LA BAĞI VAR

TTB, Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik 4 Kasım 2016'da yapılan baskın ve gözaltıyla ilgili sırf oda başkanlarından Prof. Dr. Selçuk Erez gazetenin yazarı olduğu için Can Dündar'a destek verdi. TBB İstanbul Tabip Odası, 20 Nisan 2016'da Dündar'ı edebiyat matineleri kapsamında kurumda söyleşiye davet etti.







'KAYIPLARIMIZA SAYGI GÖSTERİN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söylemişti: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konudan bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum. Sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin. Kayıplarımıza saygı gösterin. Ölüm sayılarıyla skor arayışında olanlar, sayıları gerçeğinden yüksek göstermeye çalışanlar nerede dayanak arıyor?"

