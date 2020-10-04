Bediüzzaman’ın talebesi Mehmet Fırıncı toprağa verildi

Fırıncı'nın cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı tezkiye konuşmasında; Fırıncı ile en son Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışında görüştüklerini belirterek, "Gözleri yaşarırcasına büyük bir bahtiyarlık ve mutluluk, adeta yılların beklentisinin gerçekleştirilmiş olmasındaki o duyguyu gözlerinden okuduğumuz büyük bir zat. Rabb'im kendisinden razı olsun." şeklinde konuştu.

EYÜP SULTAN'A DEFNEDİLDİ

Fırıncı için düzenlenen cenaze törenine cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehmet Fırıncı son yolculuğuna uğurlandı | Video

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanvekili Said Yüce de taziyeleri kabul ederken Fırıncı'nın sevenleri de tabutu başında dua etti.

Fırıncı'nın cenazesi, Eyüp Sultan Camisi haziresine defnedildi.

MEHMET FIRINCI KİMDİR?

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan Fırıncı, böbrek rahatsızlığı ve kalp damar tıkanıklığı sebebiyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Son günlerde durumu ağırlaşan Fırıncı, dün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamada, "Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi muhterem Mehmed Fırıncı ağabey Hakkın rahmetine kavuştu. 92 yıllık ömrünü Kur'an ve iman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem ağabeyimizi Rahmet-i Rahmana uğurladık." denilmişti.