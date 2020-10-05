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Ermeni askerlerin sefil görüntülerini ATV Haber ekibi böyle görüntüledi!

Ordusu’na bağlı askerlerin siperden kaçmaması için zincirlerle ya da kelepçe ile bağlandığı ortaya çıktı. Ermeni askerleri askeri araçlara, siperlere ellerinden ya da ayaklarından bağlanıyor.

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Giriş Tarihi: 5.10.2020 21:18 Son Güncelleme: 5.10.2020 21:19 ABONE OL
Ermeni askerlerin sefil görüntülerini ATV Haber ekibi böyle görüntüledi!

İşte bir Azeri askerin çektiği görüntüler:

Ermeni komutanlardan kendi askerlerine kelepçe zulmü! | Video

Azerbaycan Ordusu'nun ele geçirdiği yerlerde Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin siperden kaçmaması için zincirlerle bağlandığı ortaya çıktı. Askeri araçlara siperlere zincir ya da kelepçe ile bağlanan Ermeni askerlerin görüntüleri sosyal medyada da yer aldı.

ERMENİ ASKERLERİ KAÇMASIN DİYE BAĞLADILAR
Ermenistan Ordusu'nda moral motivasyonun düştüğü, cepheden kaçmaya eğilimli askerlerin ise kelepçe ya da zincirlerle bağlandığını görüntüleyen Azeri askeri, "Alçağın ayağını bağlamışlar, kaçmayasın! Şerefsizler" dedi.

Ermeni askerlerin sefil görüntüleri ortaya çıktı

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Ermeni askerlerin sefil görüntülerini ATV Haber ekibi böyle görüntüledi!
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