Sahte hesabın yalan ve iftira içerikli sözlerini gerçekmiş gibi paylaştılar! O hesap askıya alındı

Popüler sosyal medya platformu Twitter'ın; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş adına yalan ve iftirada bulunan Haluk70721982 adlı hesabı askıya aldığı öğrenildi. Söz konusu sahte hesaba girildiğinde; "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ifadelerine ulaşılıyor.



SANATÇI, GAZETECİ, EMEKLİ ASKER VE SİYASETÇİLER SAHTE HESABIN PAYLAŞIMLARI ÜZERİNDEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NI HEDEF ALDI

Aralarında sanatçı, gazeteci, emekli asker ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişi; Haluk70721982 adlı hesabın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen paylaştığı yalan ve iftira içerikli sözleri gerçekmiş gibi paylaşarak köşe yazısı yazmış ve sosyal medyada paylaşımda bulunmuştu.





Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılmaz, ekonomist Emin Çapa, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Tele 1 Sunucusu Sedef Kabaş, CHP Eski Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, eski televizyon sunucusu Metin Uca, ekonomist Mustafa Sönmez ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker; sahte hesap Haluk70721982'in yalan ve iftira içerikli paylaşımları üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef almıştı..



FATİH ALTAYLI, SAHTE HESABIN PAYLAŞIMI ÜZERİNDEN ALİ ERBAŞ'I HEDEF ALDI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sahte hesap Haluk70721982'in paylaştığı; "Erbaş: "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" şeklindeki ifadelerin gerçek olduğunu iddia ederek köşe yazısı bile yazdı. Fatih Altaylı, 8 Eylül 2020 tarihli "Yabancı derken" başlıklı köşe yazısında; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef aldı.



Fatih Altaylı; söz konusu köşe yazısında; "Erbaş Başkanımız baktı orada kendisine ihtiyaç var, şimdi de ekonomiye el attı. Milletin dövize yönelmesini engellemek için bir "fetva" verdi. Diyor ki, "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun. (…)Yabancı paralar konusunda düşünceleri bu kadar net ve açık olan Sayın Diyanet İşleri Başkanımız acaba "yabancı otomobiller" konusunda ne düşünüyor? Onlardan da uzak durmak gerekir mi?" iddiasında bulundu.





DİYANET: "FATİH ALTAYLI TAMAMEM İFTİRADAN İBARET BİR İÇERİĞİ ARAŞTIRMADAN KÖŞESİNE TAŞIYARAK BİR YAZI KALEME ALMIŞTIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı; gazeteci Fatih Altaylı'nın "Yabancı derken!" başlıklı yazısında yer verdiği, "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" ifadelerinin Başkan Ali Erbaş'a ait olmadığını açıkladı.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Altaylı'nın bugün Habertürk internet sitesinde "Yabancı derken!" başlığıyla kaleme aldığı yazıda yer verdiği "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" ifadesinin Erbaş'a ait olmadığı vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Altaylı, Sayın Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alan ve mütemadiyen yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabından yayınlanan ve tamamem iftiradan ibaret bir içeriği araştırmadan köşesine taşıyarak bir yazı kaleme almıştır. Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur."

Açıklamada ayrıca, konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacağı kaydedildi.





EMİN ÇAPA DA YALAN VE İFTİRAYA ORTAK OLDU

Ekonomist Emin Çapa da; sahte hesap Haluk70721982'in paylaştığı; "Erbaş: "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" şeklindeki ifadelerin yalan olmasına rağmen yorumda bulundu.



Emin Çapa; sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Merhaba karanlık Ortaçağ... Biz seni bitti, gitti sanıyorduk. Ama bu topraklar sonsuz Ortaçağ'a yazgılı galiba. Duayla değil bilimle yok olacak. Dua sizin kulluk ettiğiniz, inandığınız yaratıcı arasında. Hastalıklar duayla yok olsa, antibiyotiğe, MR'a hiç ihtiyacımız olmazdı" iddiasında bulundu.



ORHAN: "YALANDIR İFTİRADIR UMARIM ÖZÜR DİLEME ERDEMİNİ GÖSTERİRSİNİZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; Emin Çapa'ya cevap verdi ve "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın böyle bir açıklaması yoktur. Yalandır iftiradır Umarım özür dileme erdemini gösterirsiniz" ifadelerini kullandı.

Emin Çapa; Burak Orhan'ın paylaşımın ardından söz konusu paylaşımını sildi.





SİYASİ, GAZETECİ VE SANATÇILAR DA; YALAN VE İFTİRADA BULUNAN HESABIN ALGI OPERASYONUNA DESTEK VERDİ

CHP Eski Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Tele 1 Sunucusu Sedef Kabaş, eski televizyon sunucusu Metin Uca ve ekonomist Mustafa Sönmez de; sahte hesap Haluk70721982 paylaştığı yalan ve iftira içerikli paylaşım üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef aldı.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan paylaşımlar şöyle:

CHP Eski Denizli Milletvekili İlhan Cihaner: "Kıskanma beyefendi mercedesi kullanma, maaşından vazgeç istifa edip 'fakir' yaşa! Sen de cennette yedi kat yüksekte olursun! Anladık Sayın Hocamız rakamlara bakmıyormuş, günlerdir başta siyasiler ve TTB olmak üzere, gerçek rakamları açıklamaya davet eden çağrıları da mı duymamış?"





Tele 1 Sunucusu Sedef Kabaş: "Sayın Ali Erbaş, size bu hayatta gani gani yoksulluk, açlık ve sefalet diliyorum ki, diğer dünyada yedi kat yüksekte olasınız... Diyanet kapatılsın"



Ekonomist Mustafa Sönmez: "Vergilerimizi, bu adama saçmalaması için veren düzene lanet olsun. Diyanet kaldırılmalıdır"



Eski televizyon sunucusu Metin Uca: "Din yalanları ile beyin uyuşturmaya kalkmanın en rezil, en acıklı an izansız yolunu hepimize gösterdiğiniz için teşekkürler, sayın kılıçlı "şey". Milli mücadeleye herseyini bağışlayan ilk DİB Rıfat Börekçiden bugünlere gelinen uçurumun dibisiniz."



SAHTE HESAP ÜZERİNDEN PAYLAŞIMDA BULUNAN SİYASİ VE GAZETECİLERE DAVA AÇILACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı; CHP Eski Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Tele 1 Sunucusu Sedef Kabaş, eski televizyon sunucusu Metin Uca ve ekonomist Mustafa Sönmez'in sahte bir hesabın paylaşımları üzerinden Başkan Ali Erbaş'ı hedef alan paylaşımları hakkında açıklamada bulundu.



Diyanet İşleri Başkanlığı; kaynağı belli olmayan sahte sosyal medya hesabının Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen paylaştığı, "Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız" ifadesinin tamamen yalan ve iftiradan ibaret olduğunu açıkladı.



"SANATÇI, GAZETECİ VE SİYASETÇİLER, AKLA VE MANTIĞA SIĞMAYAN BU İÇERİKLERİ PAYLAŞTILAR"

Açıklamada; "Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin akla ve mantığa sığmayan bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalan ve iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek Başkanlığımız ve Başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız" denildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği açıklamasında şöyle denildi:

"Dini değerlerimizi sürekli aşağılayan, toplumsal saygınlığı olana kişilere hakaret eden, mütemadiyen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan, küfür, hakaret ve tehdit içeren, yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan, ahlaktan yoksun, karanlık bir sosyal medya hesabının Sayın Başkanımıza atfen paylaştığı, 'Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız' ifadesi de tamamen yalan ve iftiradan ibarettir."





"LİNÇ KAMPANYASININ BAŞLATILDI"

"Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin akla ve mantığa sığmayan bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalan ve iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek Başkanlığımız ve Başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız."

"İletişim teknolojilerinin bu kadar geliştiği çağımızda, iletişim ahlakının bu denli yitirilmesi geleceğimiz adına kaygı vericidir. Söz konusu hesabın paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."



Diyanet İşleri Başkanlığı; Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan hesapların paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığı ifade etti.