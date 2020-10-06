27 yıl sonra ezan sesi... Şükürler olsun

Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Azerbaycan'ın başlattığı operasyonda ilerleyiş 9'uncu günde de kararlılıkla devam etti. Ermenistan mevzilerini top atışlarıyla aralıksız vurmaya devam eden Azerbaycan ordusu; Cebrail, Fizuli ve Ağdere illeri çevresinde yoğun çatışmalara rağmen ilerleyişini devam etti.

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3 KÖY DAHA KURTARILDI: Türk Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta önceki güne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, Kend Horadiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün Cebrail ilinin 3 köyünün daha kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan ordusu, Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepeyi işgalden kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı. Bu arada dünkü çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda zırhlı aracı imha eden Azerbaycan ordusu çok sayıda silah ve mühimmatı da ele geçirdi.



İLK EZAN: Kurtarılan bölgelerde askerlerin çektiği videolar yürekleri kabarttı. Bunlardan birinde işgalden kurtarılan köyde hoparlörden ezan okunduğu, diğerinde ise ele geçirilen mevziye Azerbaycan bayrağı dikildiği sırada bir askerin ezan okuduğu görülüyor.



GENCE SALDIRISINDA ENKAZ ALTINDA KALAN ERMENİ MİNA GREGORIAN:

BENİ AZERBAYCANLI KOMŞULARIM KURTARDI

Ermenistan'ın Gence saldırısında bir Ermeni ailenin yaşadığı ev de vuruldu. Aileden 5 kişi yaralandı. 77 yaşındaki Mina Gregorian, dehşet anlarını SABAH'a anlattı: "Kahvaltı yapıyorduk. Evimizin üstünden 2 roket geçti. Dışarı çıktık, baktık. Tekrar eve döndüğümde her şey başımıza yıkıldı. Ağzıma, burnuma toprak doldu. Bağırdım, çığlık attım. Azerbaycanlı komşularım gelip beni enkazın içinden çıkardılar. Koluma dikişler atıldı. 2 ay sonra 78 yaşına gireceğim, az kalsın ölecektim. Bir insan ki evinde oturduğunda başına böyle şeyler gelsin. Olacak iş değil. Bu zulüm bitsin artık."

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Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama