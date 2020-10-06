Kasiyere kurşun yağdırmıştı! O zanlının skandal savunması ortaya çıktı

Bağcılar'da bir marketin önüne gelen kişi markette çalışan kasiyeri konuşma bahanesi ile dışarı çağırdı. Bir süre konuştuktan sonra kasiyer İkram Ö.'ye kurşun yağdıran tersane işçisi Özcan D. hızla olay yerinden kaçtı. 1 kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan D'nin cinayeti kasiyer İkram Ö. ile eski eşi arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği için gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bağcılar Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde dün gündüz vaktinde meydana gelen olayda marketin önüne gelen bir kişi konuşma bahanesiyle dışarı çağırdığı kasiyere kurşun yağdırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yaralı kasiyer İkram Ö. ve yoldan geçerken kurşunların hedefi olan Resul K.'yı hemen hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan İkram Ö. hastanede hayatını kaybetti. Resul K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerasından şüphelinin kimliğini tespit etti.

ESKİ EŞİ İLE GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Konuyla ilgili çalışmalar devam ettiği sırada Tuzla'da polis merkezine teslim olan Özcan D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Cinayeti eski eşi ile kasiyer İkram Ö. arasında gönül ilişkisi olduğu için gerçekleştirdiği ileri sürülen İkram Ö' işlemlerinin ardından adliyeye sevke edildi.

Şüpheli ile birlikte olayda kullandığı silah ve silaha ait şarjör ile birlikte kırmızı renkli falçata ele geçirildi.