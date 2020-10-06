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SON DAKİKA! Savunma Sanayi Başkanı Demir: İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyoruz

Türkiye son yıllarda yerli ve milli silahlar konusunda dünyaya örnek olacak gelişmeler kaydediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Başkanı 'den önemli son dakika açıklamaları geldi. Demir yaptığı açıklamada : 'Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, 'ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz.' dedi.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 12:40 Son Güncelleme: 6.10.2020 12:51 ABONE OL
SON DAKİKA! Savunma Sanayi Başkanı Demir: İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyoruz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medyadan Türkiye'nin savunma sanayi noktasında yakaladığı ivmenin hızlanarak devam edeceğine dair önemli bilgiler verdi. İsmail Demir 'Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, ASELSAN'ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz.' dedi.

Demir ayrıca 'Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA'larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek, savunma sanayiimiz yoluna güçlenerek devam edecektir.' ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! Savunma Sanayi Başkanı Demir: İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyoruz
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