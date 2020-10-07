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Rum basınından Türkiye İtirafı! “, ve ABD’nin çabaları üzerinde etkili olmadı”

Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin () 'Hayelet Şehir' olarak da bilinen 'ın açılması kararı, Rum medyasında da geniş yer buldu. Bütün çabalara rağmen Maraş'ın açılmasının engellenemediği belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:18 Son Güncelleme: 7.10.2020 14:26 ABONE OL
Rum basınından Türkiye İtirafı! “Almanya, İngiltere ve ABD’nin çabaları Ankara üzerinde etkili olmadı”

Rum medyası, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Maraş'ın açılmaması için yoğun diplomasi trafiği yaptığını ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngilizler ile Amerikalıların çabalarının Ankara üzerinde başarılı olmadığını yazdı.

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Kapalı Maraş'a yönelik adım dün toplanan Rum Ulusal Konseyi'nin de birinci gündemi oldu. Toplantı sonrasında açıklama yapan Rum hükümet sözcüsü Kyriakos Koushos, Kapalı Maraş'la ilgili atılan adımdan geri dönülmesi çağrısı yaptı. Ulusal Konsey'de bulunan tüm Rum siyasi partilerin ortak olarak aldığı kararda da, Rum yönetiminin, BM kararları ve AB değerlerine bağlı olduğu belirtildi.

Kararda, Rumların Kıbrıs sorunun çözümü için verimli bir diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.

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Rum basınından Türkiye İtirafı! “Almanya, İngiltere ve ABD’nin çabaları Ankara üzerinde etkili olmadı”
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