Can Dündar’ın mal varlığına el kondu

MİT TIR'ları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya'ya firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'ın Ankara, İstanbul ve Muğla'da bulunan taşınmazlarına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına hükmedildi.







TAŞINMAZLARA EL KONDU

Dündar'ın yargılandığı davada mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine kaçak sayılan Dündar'ın üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması için süreç başlattı. Mahkeme Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesine hükmetti. Dündar bu süreçte mahkeme çağrısına kayıtsız kaldı. Bu nedenle mahkeme de Dündar'ın kaçak sayılmasına hükmetti. Heyet, kaçak olan sanığa ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.

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Bu kapsamda Dündar'a ait olduğu tespit edilen; Ankara Çankaya'da bulunan iki bağımsız bölüm, Muğla Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan villa ve İstanbul Üsküdar'da bulunan taşınmazına el konulmasına hükmedildi.

Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazılmasına ve gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için bankalara müzekkere yazılmasına karar verildi. Mahkeme, sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacakların miktarını dikkate alarak söz konusu malların yönetimi amacıyla TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.



DAVA BAŞLADI ALMANYA'YA KAÇTI

Dündar, Suriye'de Türkmenlere yardım götüren MİT TIR'larına ait belgeleri 29 Mayıs 2015'te Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan soruşturmada "gizli belgeleri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Yargıtay, bu kararı bozup, yargılamanın 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile "casusluk" suçundan yapılması gerektiği kararını verdi. Dosya, yeniden mahkemeye gelirken, Dündar, hiç bir çağrıya yanıt vermedi. Hakkında gıyabi tutuklama kararı alındı, Kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapıldı.

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