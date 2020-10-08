Son dakika haberi: Meteoroloji dolu uyarısı yaptı! Aracınız doludan hasar görürse ne yapmalısınız?

Meteoroloji'den dolu uyarısı yapıldığı andan itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesindeki araç sahipleri alarma geçti. Meteoroloji'nin son dakika kuvvetli yağış ve dolu uyarısı sonrası araç sahipleri araçlarıyla birlikte kapalı otoparklara akın etti. Kimi araç sahipleri ise araçlarını çeşitli yöntemlerle battaniye, karton, halı gibi malzemelerle koruma altına aldı.
ARAÇ SAHİPLERİNİ İLGİLENDİREN SON DAKİKA UYARISI
Auto King Genel Müdürü Engin Atakan dolu yağışına araçlarında yakalanan sürücülerin yola devam etmemesi gerektiğini vurgulayarak "Şiddetli dolu yağışlarında araca gelebilecek hasarlardan önce sürücüler kendi güvenliklerini düşünmeli. Aracı uygun bir yere park edip kendi can güvenliği önlemlerini öncelikle almaları gerekir. Dolu yağışında araçtan çıkmak tehlikelidir ancak camların da kırılma ve patlama olasılığına karşı yakın mesafede sığınılacak bir yer varsa oraya sığınılmalıdır. Dolu yağışı uyarısının yapıldığı günlerde aracı kapalı otoparkta bırakmak, mümkünse araçla trafiğe çıkmamak gerekir" uyarılarında bulundu.
ARAÇLARDA DOLU HASARI OLUŞURSA
Auto King Genel Müdürü Engin Atakan dolu hasarı oluşan araçların sahiplerine de uyarılarda bulundu.Atakan, "Dolu hasarları kasko teminatları içinde bulunmaktadır. Burada en önemli avantaj, dolu hasarları boyasız göçük düzeltme yöntemiyle giderildiği için aracın ikinci el satış değeri düşmemektedir. Dolu hasarı sebebiyle açılan dosyalar tramer kayıtlarında 'kaza' olarak değil 'dolu hasarı' olarak görülmektedir. Dolayısıyla araçlarında dolu hasarı oluşan sürücüler için en hızlı, ekonomik ve kolay çözüm boyasız göçük düzeltme yöntemidir." dedi.
ARAÇ SAHİPLERİ ALARMA GEÇTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı nedeniyle otoparka akın eden vatandaşlar yer bulamayınca çareyi köprü ve viyadük altlarına park etmekte buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası vatandaşlar doludan zarar görmemesi için araçlarını kapalı otoparklara bıraktı. Ancak otoparkların dolup taşması nedeniyle bazı vatandaşlar arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalıştı. Beyoğlu Piyelapaşa Bulvarı üzerindeki viyadük altı ise adeta otoparka döndü. Kapalı otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar araçlarını buraya park eden iş yerlerine gitti.
"DOLUDAN DOLAYI KÖPRÜ ALTLARINA PARK ETTİLER"
Viyadük altındaki parklanmayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Doludan dolayı köprü altlarına park ettiler. Geçen dolu yağdı araçların camları patladı. Baya bir hasar oldu. Köprü altı bulamayanlar araçlarının üstlerine battaniye seriyor. Ben hiç korumadım aracımı Allah korudu" dedi.