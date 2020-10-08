Son dakika haberi: Meteoroloji dolu uyarısı yaptı! Aracınız doludan hasar görürse ne yapmalısınız?

ARAÇ SAHİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı nedeniyle otoparka akın eden vatandaşlar yer bulamayınca çareyi köprü ve viyadük altlarına park etmekte buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası vatandaşlar doludan zarar görmemesi için araçlarını kapalı otoparklara bıraktı. Ancak otoparkların dolup taşması nedeniyle bazı vatandaşlar arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalıştı. Beyoğlu Piyelapaşa Bulvarı üzerindeki viyadük altı ise adeta otoparka döndü. Kapalı otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar araçlarını buraya park eden iş yerlerine gitti.

