Dehşet gemisinin katili hakim karşısında: Deli rolü yapıyor

Hazırlanan iddianamede, Ergin A.'nın 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için mürettebatın saygı duruşunda bulunduğu bir anda taşkınlık yaparak geminin anons siteminden saygı duruşunu sabote ettiği, bu nedenle gemi kaptanı tarafından uyarılan Ergin A.'nın, kendisini uyaran 1. Kaptan Bora Ekşi'ye kin gütmeye başladığı ileri sürülmüştü.

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ergin A. tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Olayda ölen kaptanı Bora Ekşi'nin ailesi ile gemide yaralanan Sedat Kartal ve ailesi de katıldı.

Tarafların ifadelerinin alındığı duruşmada kaptan Ekşi'nin yakınları gözyaşlarını tutamadı.