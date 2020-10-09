Son dakika... CHP'nin muhalif kanalı nasıl susturduğu ortaya çıktı! Bu kez muhasebeciyi yürüttüler...

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisini eleştiren Koza TV'yi belediye ile iş yapan müteahhit grubuna satın aldırmıştı. Televizyonun sahibi olarak ise CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in muhasebecisi Ahmet Yılmaz görünüyordu. SABAH'ın ele geçirdiği son dakika belgeleri konunun iç yüzünü tamamen ortaya çıkardı. Buna göre muhasebecilikten medya patronluğuna ulaşan Ahmet Yılmaz'ın fotoğrafına ve o satış belgelerine ulaştı. Belgelerde Ahmet Yılmaz, Koza TV'nin yönetim kurulu başkanı olarak yer alıyor.

İşte ayrıntılar;

3 MİLYON TL'YE SATIN ALINDI

31 MART 2019 seçimlerinde başkan seçildikten sonra bugüne kadar 2 bin 500'dan fazla işçinin işine son veren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kendisini eleştiren yerel Koza TV'yi iddiaya göre belediyeye iş yapan müteahhit grubuna 3 milyon liraya satın aldırtmıştı. Kayıtlarda ise televizyonun sahibi olarak CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in uzun yıllardır muhasebeciliğini yapan Ahmet Yılmaz görünüyordu.