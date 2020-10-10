Cumhurbaşkanımız ancak Allah’ın huzurunda eğilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün alışılageldik siyasi algı operasyonlarından birine daha imza attı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar'a gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret sırasında çekilen bir fotoğraf üzerinden Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin önünde eğildiği algısını oluşturmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Katar ziyareti sırasında Katar Emiri Al Sani kapıda karşıladı. Katarlı bir görevli tarafından aracının kapısı açılan Erdoğan, kendisini bekleyen Al Sani ile koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmak yerine elini göğsüne götürerek selamlaştı. İkili arasında geçen selamlaşma sırasında Sani'nin sorduğu soruya gülerek cevap veren Erdoğan, kendisini içeri davet eden Al Sani'ye karşılık elini göğsüne götürüp içeriye doğru yürüdü. Bu sırada çekilen fotoğrafı diline dolayan Kılıçdaroğlu, o kareyi sanki Erdoğan Katar Emiri'nin önünde eğilmiş gibi çarpıttı. Karar gazetesinin de algı oluşturmak için birinci sayfadan kullandığı fotoğrafa atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar Emiri'nin önünde eğildiğini iddia ederek, "Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor para için" iftirasını atmıştı.Kılıçdaroğlu'nun bu iftirasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir miting sırasında çekilen konuşma videosu ile yanıt verdi. Erdoğan, "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz" ifadesini kullandığı mitingin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonuna vatandaşlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. Kimisi Erdoğan'ın eğilmediğini gösteren videolar hazırladı, kimisi bu ahlaksızlığa karşı sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'a destek sosyal medyada çığ gibi büyüdü, binlerce mesaj paylaşıldı. İşte o tepkilerden bazıları:İnşallah bu ilk ve son iftira olur.Biz sadece rükuda eğilişe şahit olduk.Biz vatan davamızı dolar kuruna göre yapmıyoruz. Beş kuruşum olmasın vatanım benim olsun.Reis seninleyiz, Seni sevmeyen vatansızdır be usta.Recep Tayyip Erdoğan, bir milletin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, dik duruşunun vesilesi, vücut bulmuş halidir.Reisi biz iki kez eğilirken gördük; namaz için ve bayrak için...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımına destek veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır. Herkes bilmelidir ki, köklü tarihinde eğilmek olmayan bu milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesi gür, başı dik yalnızca milletine yaslanır ve ancak Allah'ın huzurunda eğilir." AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da Türkiye'nin statükoya eğilmesini isterken Cumhurbaşkanımız dimdik durdu" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise küstah iftiraya "Sayın Cumhurbaşkanımızın o dünya literatürüne giren dik duruşunu, şahsiyetli duruşunu anlamadığı gibi onun tevazusunu, vakur duruşunu, şefkatini, merhametini de anlamadığını gösteriyor" dedi.