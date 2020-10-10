MİT kumpası savcısını saklayana ceza!

FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Sadrettin Sarıkaya ile eski hakim Dursun Ali Gündoğdu, 17 Şubat 2017'de Gündoğdu'nun akrabası Erol Yılmaz İrfanoğlu'nun Başakşehir'deki 'gaybubet evi'nde birlikte yakalanmışlardı. Eski savcı ve hakimin yakalanmasının ardından Erol Yılmaz İrfanoğlu'na FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği ve örgüte üye iddiasıyla dava açılmıştı. İstanbul 27.Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç yıldır süren davadan karar çıktı. İrfanoğlu'nun avukatı, "Müvekkilim teyzesinin oğlu Dursun Ali Gündoğdu'nun akranı ve arkadaşıdır. Zamanında bahsi geçen TOKİ dairesi, hakimlere tahsis edilen konutlardan bir tanesiymiş. Ödemelerini müvekkilim yaptığım için bu daireye müvekkilim sahip olmuştur. Daha sonra müvekkilim, Dursun Ali Gündoğdu'ya bu evi 500 liraya kiralamıştır. Ancak aralarında resmi bir sözleşme yoktur. Müvekkilim evine gittiğinde Sadri diye birisine rastlıyor. Müvekkilimin örgütle bir bağlantısı çıkmamıştır. Örgütün yapısını bilerek teyze oğluna yardım etmesi de söz konusu değildir" dedi.

Mahkeme, sanık Erol Yılmaz İrfanoğlu'nun FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek önce 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın, Sadrettin Sarıkaya ve Dursun Ali Gündoğdu hakkında yakalama kararı olmasına rağmen bu iki şahsı 'güvenli ev' diye tabir edilen gaybubet olarak adlandırılan kendi evinde barındırdığını kararında açıklayan mahkeme, sonuçta sanık İrfanoğlu'nun 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

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