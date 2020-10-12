Paniğe kapılan terör örgütü, kanserli annenin çocuğunu kamera karşısına çıkarttı!

HDP'nin aracılığıyla dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için aylardır HDP il binası önünde nöbet tutan annelerin tek tek çocuklarına kavuşmasıyla çaresiz kalan terör örgütü PKK paniğe kapıldı.

2 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için Diyarbakır'da HDP il binası önünde aylardır evlat nöbeti tutan Anne Ayşeğül Biçer'in oğlunu (Egîd Baran ) Kod adıyla örgütün sözde askeri yapılanması HPG gerillası olarak kameralar karşısına çıkartıp "Kaçırılmadım. Kendim geldim. " dedirtti.

KANSER HASTASI ANNENİN TEK OĞLUYDU

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer (35), oğlu Mustafa Biçer'in (17), terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından17 Kasım 2018'de evlerinin önünden zorla kaçırıldığını söyleyerek ''Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Ben hastayım, oğlum hastalığımı biliyordu. Kanser hastasıyım, 3 yıldır mücadele ediyorum. Tek oğlumdu. Oğlumu neden benden aldılar? Fakirlikle büyüttüğümüz evlatlarımızı niye yüreğimizden kopartıp götürüyorlar? Ben sonuna kadar burada oturacağım, kendi mücadelemin peşini de kesinlikle bırakmayacağım. Varsa başka annelere de sesleniyorum, gelin hep beraber oturup bu mücadeleyi devam ettirelim. Ya ölüsüyle ya dirisiyle evlatlarımızı istiyoruz" diye konuşmuştu.

"BİN YIL DA GEÇSE BURADAYIZ"

Eylemi başlatan annelerden biri olan kanser hastası Ayşegül Biçer, 17 yaşındaki oğlu Mustafa'nın HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü belirterek, "Bir yıl değil, bin yıl da geçse buradayız. Bizim çocuklarımız HDP aracılığıyla dağa götürüldü. Biz de evlatlarımızı Kandil'in elinden almak için bir yıl önce burada evlat nöbeti başlattık. Eylemimiz sayesinde 15 anne evladına kavuştu. Tüm tehditlere rağmen, Kandil'in ve HDP'nin bize yönelik iftiralarına rağmen evlat nöbeti çığ gibi büyüdü. Annelerin sesi bütün dünyayı sardı. Başta Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere devletimiz hep yanımızda oldu. Dernekler, sendikalar, şehit anneleri kısaca herkes sesimizi duyarak bizi ziyaret etti ve destek verdi. Ancak, HDP ile ittifak yapan CHP-İYİ Parti annelerin sesini duymadı. Onlar sesimizi duymasa da olur, biz bu eylemi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Çocuklarımızı PKK ve HDP'nin kirli ellerinden er geç kurtaracağız" açıklaması yapmıştı.

KORKUYA KAPILIP ZORLA KAMERA KARŞISINA ÇIKARTTILAR

Anne Biçer'in konuşmalarından korkan terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyindeki Kandil barınma alanlarında bulunan o annenin oğlunu dün kameralar karşısına çıkarttı. Örgütün sözde askeri kanadı olan HPG'nin ( Egid Baran) adındaki elemanı olarak kamera karşısına çıkan Mustafa Biçer Örgüt elebaşlarının günlerdir ezberlettiği konuşmayı yaptı. Örgüt Mustafa Biçer'e " İsteyerek katıldım. Oyuna gelmeyin; aileme mektup da yazdım, ailemle konuşup kendi isteğimle katıldığımı söyledim. Yine de düşmanın oyunlarına gelip HDP il binası önünde, 'PKK çocuklarımızı zorla kaçırıyor' diyor. Onlar da bunun gerçek olmadığını biliyor.