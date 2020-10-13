Gri listedeki DHKP-C’liye 8 yıl 3 ay hapis

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Çiğdem Şenyiğit'in davasında karar duruşması yapıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Şenyiğit, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini istedi. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çiğdem Şenyiğit'i, "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı. Son sözlerinde masum olduğunu savunan sanık, kararın açıklanmasının ardından slogan atarak cezaya tepki gösterdi. Mahkeme salonunda örgüt propagandası yapan sanık, jandarma görevlileri tarafından güçlükle salondan çıkarıldı.

EMNİYETE ÇARŞAFLI SALDIRI GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

DHKP-C terör örgütünün üst düzey sorumlularından ve terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Çiğdem Şenyiğit'in, Ataşehir'de saklandığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine İstanbul istihbarat ve terörle mücadele şube ekipleri operasyon yapılmıştı. Şenyiğit 4 Kasım 2019'da terör örgütün hücre evinde gözaltına alınırken, örgüt evinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme de ele geçirilmişti. Hakkında 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Şenyiğit'in, 30 Temmuz 2012 tarihinde de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü binasına saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı, bu sırada polis ekiplerince yakalandığı belirtilmişti.