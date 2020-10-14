Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı'nı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"KIRIM TATARLARININ HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Ceppar'ı bu görevinde ilk kez ağırladığını, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldıklarını aktardı. Çavuşoğlu, "Kırım davasının kararlı savunucusu olarak Kırım Tatarlarının her zaman yanındayız." mesajını verdi.

"TÜRKİYE TAKDİRLE KARŞILIYOR"

Ukrayna'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunu takdirle karşıladığını ifade etti.

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