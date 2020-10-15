İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu! Piyasa değeri 24 milyon lira

İstanbul Havalimanı'nda son bir hafta içinde gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda piyasa değeri 24 Milyon Lira olduğu belirlenen 420 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin havalimanı yolcu salonunda gerçekleştirdi ilk operasyonda, şüpheli iki yolcuya ait 6 adet valizde x-ray tarama cihazı ve narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada valizlerde toplam 53.7 kilogram 'khat" cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

ARABADA KISKIVRAK KAYALANDILAR

Kuryelik yapan yabancı uyruklu yolcuların sorgularında uyuşturucuyu almak için havalimanına gelen aracın bilgilerine ulaşan ekipler, havalimanı otoparkından ayrıldığı belirlenen aracı tespit ederek içerisindeki kişileri kıs kıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada ise 31.3 kilogram daha 'khat' cinsi uyuşturucu ele geçirilerek 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

TEKSTİL EŞYASI DİYE BEYAN ETTİLER

Havalimanı kargo terminalindeki ikinci operasyonda ise Nijerya'dan gelerek İstanbul üzerinden ABD'ye gönderilecek tekstil eşyası olarak beyan edilen eşyanın altında toplam 113 kilogram 'khat' cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Kargo terminalindeki bir diğer diğer operasyonda şüpheli kargonun içerisinde 216 kilogram 'khat' yakalandı.

SÜPHELİ YOLCUDA 6 KİLOGRAM KOKAİN

Havalimanında yapılan son uyuşturucu yakalamasında ise risk analizi sonucu kontrol edilen bir yolcunun bagajından toplam 6 kilogram kokain çıktı.

PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON TL

Farklı zamanlarda yapılan dört operasyonda ele geçirdiği toplam 420 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 24 milyon lira olduğu belirlenirken olaylara ilişkin yürütülen soruşturmaların devam ettiği belirtildi