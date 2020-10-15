Hatay'daki orman yangını emri Suriye'den! Askere saldıracak güçleri kalmayınca ormanları yakıyorlar

Hatay'daki ormanların, "Biz yapmadık" diyen PKK tarafından yakıldığı ortaya çıktı. talimatın da Suriye'deki sözde Afrin bölge yönetiminde yer alan İzzettin İnan ile Afrin uyruklu Suvar Derweş tarafından verildiği belirlendi. Suriye'den Amanoslara geçiş bağlantısı kesilen ve verdiği ağır kayıplar nedeniyle güvenlik güçlerine karşı eylem yapamayan örgütün, orman yakmaya yöneldiği tespit edildi. Olay, 22 Ağustos'ta Amanos Dağlarında etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerlerinde ele geçen dijital materyaller ve örgüt içi yazışmaları içeren şifreli dokümanların incelenmesiyle ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK, Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine, "Ormanların çıktığı yer bizlerin barınma alanlarıdır. Biz kesinlikle yapmadık" açıklamasında bulundu. Ancak, öldürülen teröristlerin üzerlerinden çıkan şifreli örgüt içi yazışmalar ve dokümanlar, yangınları PKK'nın çıkardığını ortaya koydu. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, örgüt ağır kayıplara misilleme olarak bu yaz Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde ormanlara yönelik sabotaj yapılmasına karar vererek, talimatı şifreli olarak teröristlere ulaştırdı. Bu arada 22 Ağustos'ta Amanos Dağlarında yapılan SİHA destekli operasyonda, Lice'de şehit edilen Binbaşı Ercan Kurt ile koruması Abdullah Açıcı'nın katili olan Şefik Körman ile Cihan Erbaş ve Serhat Aykul adlı üç terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerlerinde ele geçen dijital materyaller ve şifreli örgüt içi yazışmalar incelendiğinde, halen Hatay kırsalında bulunun 9 kişilik terörist gruptan üçünün sözde sabotaj/suikast biriminde olduğu ve Haziran ayının ortalarında ormanları yakmaları yönünde talimat geldiği belirlendi.

ASKERE SALDIRACAK GÜÇLERİ KALMAYINCA ORMANLARI YAKTILAR

talimat ise YPG saflarında yer alan ve uzun yıllar Hatay kırsalındaki Amanoslarda sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve son olarak Afrin dar bölge sorumlusu olan "Selahattin" kod adlı İzzettin İnan ile Afrin uyruklu ve "Sipan Hamo" kod adlı Siwar Derweş tarafından gönderildi. Ancak, Zeytin Dalı Harekatından sonra Amanos kırsalına terörist sızmaların önlenmesi ve örgütün ikmal yolunun kapanmasıyla desteksiz kalan Amanoslar'daki grup, eylem ve saldırı yapamadı. Bu nedenle ağır eleştiri alan ve pasiflikle suçlanan Amanos grubu, arazideki alan hakimiyeti de güvenlik güçlerinin kontrolüne geçtiği için kırsal alanda hareket edemez hale geldi. Grup, buna rağmen örgütten gelen "Eylem yapın" baskısı üzerine, arayış içine girdi. Ancak gerek sayı olarak, gerekse ellerindeki silah ve mühimmatın yetersizliği nedeniyle güvenlik güçlerine karşı saldırıyı göze alamayan grup, ormanlara yönelik sabotaj eylemi gerçekleştirdi. Örgütün, sözde Amanos sahası içerisinde yer alan Hatay'ın yanı sıra Osmaniye Hasanbeyli kırsalı, Kahramanmaraş Çağlayancerit, Pazarcık, Nurhak ve Engizek Dağları, Adıyaman Kömür ve Çelikhan, Malatya Doğanşehir, Gaziantep'in Islahiye bölgelerinde de tren yollarına ve ormanlık alanlara yönelik Hatay'dakine benzer sabotajlar yapmayı planladığı belirlendi.

İKİSİ DE SURİYE'DE

Hatay kırsalındaki teröristlere ormanları yakmaları talimatını ileten bir milyonluk turuncu listede aranan terörist İzzettin İnan, Amanos kırsalında uzun yıllar barındıktan sonra Suriye'ye geçmişti. Afrin sorumlusuyken Zeytin Dalı Harekatından dolayı ağır kayıplar verince Kobani'ye kaçan terörist İnan'ın halen Afrin ve Hatay arasındaki bölgede barınan terörist hücrelerden sorumlu olarak faaliyet yürütüyor. Orman yakma talimatını veren bir diğer isim olan PYD-YPG'nin sözde karargah sorumlusu Suwar Derweş ise Türkiye'de Hakkari, Siirt, Şırnak kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükten sonra Suriye'ye YPG saflarına gönderildi. Halen Afrin-Halep-Şam arasında terör örgütünün sözde Dış İlişkiler Sorumlusu olan terörist Esad rejimi, Rus istihbaratı, İran gizli servisi ile tüm görüşmeleri yapan, yapılacak veya yapılması planlanan operasyonel faaliyetleri organize ediyor ve örgütün silah ve cephane temini işlerini yürütüyor.