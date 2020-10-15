MSB'den son dakika Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada terör örgütüne ait bir mağaranın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.

Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 300 metre uzunluğunda ve 6 bölmeli mağara ile birçok sığınak ve barınak tespit etti. Mağara, sığınak ve barınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 1 adet Doçka, 70 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 5 adet roket mühimmatı, 2 adet havan mühimmatı, 300 adet Doçka mühimmatı, 1 adet Lançer, 1 adet roketatar nişangahı, 1 adet Kanas nişangahı, EYP için hazırlanmış pil blokları ve ateşleme düzenekleri, 1500 adet mekanik elektrikli fünye, 1 adet keskin nişancı dürbünü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi"