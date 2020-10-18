Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı arayrak tebrik etti. Oktay: "Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.10.2020 22:04Son Güncelleme: 18.10.2020 22:05ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı arayrak tebrik etti. Oktay: "Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak" ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik telefonu