Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı arayrak tebrik etti. Oktay: "Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak" ifadelerini kullandı.