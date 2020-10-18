Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan duyuru

Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün haber kanallarında yayınlanacak. Bu güzel haberi ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

BAKAN ALBAYRAK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Albayrak paylaşımında, "Yeni keşiflere, yeni fetihlere... Emeği geçen 70 binin üzerindeki personelimizi kutluyorum. Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli bu akşam haber kanallarında..." ifadelerini kullandı.

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