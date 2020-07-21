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Fatih ’de sondaja başladı

'nin yerli gemisi Fatih, 'de sondaj çalışmasına başladı. Bakan Albayrak, “Milli ile tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz” dedi

ANKARA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Fatih Karadeniz’de sondaja başladı
Türkiye'nin yerli gemisi Fatih, dünden itibaren Karadeniz'de sondaj çalışmasına başladı. Ereğli açıklarında Tuna-1 lokasyonunda sondaja başlayan Fatih, Karadeniz'i karış karış arayacak. Fatih'in sondaja başlaması dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN…
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisi ile enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atıldığını belirterek, "Bugün Tuna-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz; Milli enerji ile tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

VARSA MUTLAKA BULACAĞIZ
Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise, "Varsa mutlaka bulacağız" mesajı verdi. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresinin karış karış aranacağını ifade eden Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" bilgisini paylaştı. Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.
Daha sonra hazırlık çalışmaları için önce Zonguldak yakınlarında Filyos Limanı açıklarında bir süre kalan Fatih, geçen hafta içinde arama yapacağı Ereğli açıklarında konumlanmıştı.

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Fatih Karadeniz’de sondaja başladı
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