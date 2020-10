Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şırnak'ta! Değeri 3.5 milyar TL olan 591 proje açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuşuyor. Erdoğan, Şırnaklılara bir dizi projenin açılışı müjdesini de verdi. Değeri 3.5 milyar TL olan 591 projenin açılışının gerçekleştirileceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Yaklaşık 1,5 yıllık bir hasretin ardından bütün kardeşlerimi selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında Şırnak'a özel şükranlarımı iletmek istiyorum. 11 Mart'ta buraya geldiğimde, Şırnak Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'ye emanet ettiniz. Bu sonuçla Şırnak Türkiye genelinde seçim kazandığımız 24 il belediyesinin arasında Rize'nin ardından 2. sırada yer aldı. Belediye Başkanımız Mehmet Yarka kardeşime ve ekibine de teşekkür ediyorum. İnşallah Şırnak'a layık bir belediyecilik anlayışı ortaya koyarak, bu güvenin karşılığını hizmet olarak vereceğiz.



Bugün Şırnak'a elimiz boş gelmedik. Kongremizden sonra katılacağımız törenle 3,5 milyar lirayı geçen 591 projenin resmi açılışını yapacağız. Şırnak'a yaptığımız yatırımların özet bir değerlendirmesini de paylaşacağız. Eser ve hizmetlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

AK Parti il kongrelerimizin ilkini Şırnak'ta gerçekleştiriyoruz. Kongrelerimiz, 81 şehrimin tamamını dolaşacaktır. Biz de el verdiğince vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Tüm Türkiye'yi bir kez daha kat etmiş olacağız. Son 19 yılda AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak 81 vilayetin hepsine defalarca gittim. Ülke ve dünya meseleleriyle ilgili biz kulağımızı da gönlümüzü de milletimize çeviriyoruz. Siz ne diyorsanız, ne bekliyorsanız onu yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Biz sorumluluklarımızın ağırlık ve çokluğuna rağmen halkımızla muhabbetimizi bu kadar sıkı tutarken, muhalefet milletimizden uzak duruyor. Kapalı kapılar arkasında siyaset yapmak kolay. Milletimizle kucaklaşmadan insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler, sufleyi sizden değil, başka yerden alıyor. Bu ülke için yaptıklarını, yapacaklarını her meseleyle ilgili duruşunu ortaya koyamayandan siyasetçi olamaz. Yalanla, iftirayla, imayla siyaset yapanların halktan uzak durmalarının sebebi bu sığ üsluplarının yüzlerine vurulacağını bilmeleridir.

Bizim en büyük motivasyon kaynağımız her kesimden insanımızın o hasbi samimiyettir. Bu öyle tek taraflı değil, iki taraflı muhabbettir. Biz tüm hayatımızı milletimize hizmete vakfettik. Milletimiz de bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmadı. Attığımız her adımda milletimiz yanımızda oldu. Vesayet karşısında dimdik dururken milletimiz yanımızdaydı. Terör örgütleri ve onları destekleyenlerin üstüne giderken milletimiz yanımızdaydı. Darbeciler üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı cesaretle savunurken milletimiz yanımızdaydı. Milletimizden aldığımız güçle yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik. Önümüze çıkan engelleri yine milletimizle aştık. Bugün her alanda kendine güvenen, inanan bir Türkiye varsa, milletimizin dirayeti, sabrı sayesindedir.

Buradan bir kez daha tekrar ediyorum; beni Rizelinin olduğu kadar Şırnaklının da, Edirnelinin olduğu kadar Karslının da kardeşi olarak yaratan Rabbime hamt ediyorum. Dünyadan bundan daha büyük zenginlik, mutluluk, güç, itibar bilmiyorum, tanımıyorum. Ülkesinden ve milletinden utanan değil, gurur duyan herkesin aynı hissiyat içinde olduğunu biliyorum.

