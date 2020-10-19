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'dan dikkat çeken paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Olağan şüpheliler, 'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından 'yi sorumlu tutuyor. Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:23 Son Güncelleme: 19.10.2020 16:25 ABONE OL
Fahrettin Altun'dan dikkat çeken KKTC paylaşımı

Altun, Twitter hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimine yönelik yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi. Kıbrıs Türkleri, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini diyalog yoluyla çözme çabalarını her zaman destekledi. Ancak her seferinde Avrupa Birliği ve diğer aktörler tarafından yüzüstü bırakıldılar. Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun. Gelin, Kıbrıs'ta adil ve hakkaniyetli bir çözüm için birlikte çalışalım."

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Fahrettin Altun'dan dikkat çeken KKTC paylaşımı
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