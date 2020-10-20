Son dakika haberi: Korkunç olay! Annesini döven öz babasını öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de yumurtacılık yapan Yusuf Cemal Sezgin (45), imam nikahlı eşinden olma öz oğlu Haydar Mert K.(19) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Haydar Mert K'yı Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı. Mert K'nın babasını annesini sık sık dövdüğü ve hakaret ettiği için öldürdüğü ileri sürüldü.



Son dakika gelen bilgilere göre olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan kuaför dükkanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, olay yeri adresinde yumurta satan Yusuf Cemal Sezgin (45) imam nikahlı eşinden olma öz oğlu ile tartışma yaşadı. Tartışma sırasında oğul Haydar Mert K. yanında getirdiği silahla babasına ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevedekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Cemal Sezgin'nin öldüğü belirlendi.







CİNAYET BÜRO BEYOĞLU'NDA YAKALADI



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin yaptığı incelemeler sonucu şüpheli Beyoğlu'nda gözaltına alındı.



"ANNEMİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU"



Asayiş Şubeye getirilen katil zanlısının ifadesinde babasının sürekli annesini darp ettiği ona hakaret ettiğini belirterek; "Olay günü dükkanın önüne gittim babam yine bana, küfür ederek sen mi geldin dedi. Ben de bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdim" dediği ileri sürüldü.



CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ



10 gün öncesine kadar aynı işyerinde babası ile çalıştığı öğrenilen Haydar Mert K. Cinayet Büro Amirliğindeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ölen Yusuf Cemal Sezgin'in bir süre önce cezaevinden çıktığı ve daha önceden 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Haydar Mert K'nın ise 4 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

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