SON DAKİKA... Azerbaycan'dan tarihi haber: Karabağ'ın kalbine giden noktada sıcak saatler

Azerbaycan'da son iki gün sevindirici son dakika haberleriyle geçti. Azerbaycan halkı yeni güne ise Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına çok az kaldığı müjdesi ile uyandı. Buna göre Azerbaycan ordusu işgalci Ermeni askerlerinden çok kritik bir noktayı kurtardı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı diktiğini açıkladı. Bir diğer haber de Karabağ'ın kalbine inen noktadan geldi. Kritik bölge Suşa Azerbaycan ordusu tarafından kuşatıldı.
SON DAKİKA KARABAĞ'IN KALBİNE GİDEN YOL "SUŞA" KUŞATILDI
Azerbaycan ordusu ikinci geçici ateşkes anlaşmasını da ihlal eden haydut devlet Ermenistan'a sahada cevap vermeye devam ediyor. Cebrail'e bağlı 13 köy daha kurtarıldı. Ermenistan'ın 27 yıl önceki işgal sırasında Dağlık Karabağ'a başkent yaptığı Hankendi sınırına dayanıldı.
Azerbaycan ordusu ikinci kez şans verdiği Ermenistan'dan yine ateşkes ihlali ve hain bir saldırı ile karşılık gördü ve operasyonlara kaldığı yerden devam etme kararı aldı.
Ermenistan 8 gün önceki gibi yine insani ateşkesi hain bir saldırı ile bozdu
Azerbaycan Hankendi'nin düşmesi için kilit öneme sahip Suşa'yı kuşattı. Güneyde Zangilan ve kuzeyde Kelbecer işgalden kurtarılırsa Erivan'ın Karabağ ile bağlantısı kesilecek.
8 GÜN ARAYLA İKİ ATEŞKES İHLAL EDİLDİ
Ermenistan'ın hain Tovuz saldırısından sonra 27 Eylül'de başlatılan Dağlık Karabağ operasyonunda 23'üncü gün tamamlandı. Ekim ayının 18'inde esir ve ceset değişimi için yapılan geçici ateşkesi, tıpkı Moskova görüşmelerinden sonra 8 gün önce gece yarısı başlayan ilk ateşkes gibi saatler içinde ihlal eden Ermenistan sahada ağır bedeller ödemeye devam ediyor. İşte cephede gelinen son durum ve yaşanan son dakika gelişmeleri;
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek topçu ateşine tuttuğu pamuk fabrikası
13 KRİTİK NOKTA DAHA KURTARILDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail'de 13 köyün daha işgalden kurtarıldığını "Soltanlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Emirvarlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Karabağ Azerbaycan'dır" mesajıyla dünyaya duyurdu.
ATEŞKESİ İHLAL EDİP FABRİKALARI YAKTILAR!
Ermenistan, Azerbaycan ile ilan ettiği ikinci ateşkesi de ihlal ederek bir son dakika manevrası ile bu ülkenin Terter kentindeki bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırdı. Ermenistan topraklarından, Terter'in Köçerli köyünde bulunan bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırı düzenlenmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı diktiğini açıkladı.
SUŞA, SÖZDE BAŞKENTE 14 KM UZAKLIKTA! ALINIRSA İŞ BİTER
Kendi talep ettiği ateşkesleri ihlal eden Ermenistan Ordusu kendisine karşılık verildiğinde ya silah ve mühimmatlarını bırakarak mevzilerden kaçıyor ya da sivil yerleşim yerlerine alçakça saldırıyor.
Hadkenti: Ermenistan'ın işgal sonrası Karabağ'a sözde başkent olarak belirledikleri nokta
PKK destekli Ermenistan askerlerinin çekildiği bölgelere doğru ilerleyişini sürdüren Azerbaycan Ordusu, sözde Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye sadece 14 km uzaklıktaki Suşa'yı kuşatma altına aldı.
NÜFUSU 5 BİN AMA KARABAĞ'IN KALBİNE İNİYOR
5 bin nüfuslu dağ kasabası Suşa'nın işgalden kurtarılması stratejik önemi açısından Hankendi'nin de düşmesinin işareti olarak görülüyor. Hankendi'nin alınması da geri kalan bölgelerin dağlık ve ormanlık alanlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda Dağlık Karabağ'da yerleşim yerlerinin tamamen işgalden kurtarılması demek.
AZERBAYCAN'DAN SON DAKİKA HABERİ: 7 BİN 500 KM'LİK HATTA KONTROL SAĞLANDI
Operasyonun 23'üncü gününe kadar, Azerbaycan Ordusu 18 bin km'lik Dağlık Karabağ coğrafyasının 7 bin 500 km'lik hattında kontrolü sağladı.
KARABAĞ'IN ERİVAN'LA BAĞLANTISI KESİLECEK
Kuzeyde Kelbecer ve güneyde Zangilan bölgelerinde tam kontrol sağlandığında Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'la bağlantısı tamamen kesilmiş olacak. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki kuzeygüney bağlantısını sağlayan Laçin koridorunun işlevi de ortadan kaldırılmış olacak. Önceki gün Zangilan'daki tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikilmişti.
30 YILLIK BETON TAHKİMATLAR YERLE BİR
Azerbaycan Ordusu, Eylül ayının sonundan bu yana saldırı girişiminde bulunan 5 Ermenistan savaş uçağını düşürdü. Haydut devletin Dağlık Karabağ'da 30 yılda oluşturduğu beton tahkimatlar da SİHA'ların desteğiyle yerle bir edilmeye devam ediliyor.
ERMENİSTAN'IN ASKERİ KALMADI
İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesi operasyonunda 6 bin askerini kaybeden Ermenistan Ordusu cepheye yollayacak asker bulamıyor. Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan kaçmak isteyenleri engellemek için yollara komuta merkezleri kurdu.
GERİ ÇEKİLDİLER
Ermenistan birinci Motorlu Tüfek Alayı, tabur komutanının emriyle geri çekildi. 63'üncü tank taburunun kurmay başkanı çatışmalarda öldü. Ermenistan 5'inci Muhrip Alayı'nın komutan yardımcısı Binbaşı Hayk Stepanyan'ın aralarında olduğu birçok asker etkisiz hale getirildi.
Ermenistan işgal ettiği Suşa'ya haçlı bir tankı işgal anıtı olarak sabitlemişti...
SUŞA'YA HAÇLI İŞGAL ANITI!
Ermeniler 1992'deki işgalde 1400 metre rakımlı dağ kasabası Suşa'nın alınmasını önemli bir dönüm noktası olarak kabul etmiş, kasabayı ele geçiren Ermeni komutanın anısına Suşa'da sözde başkente giden yola hakim bir tepeye restore edilmiş T-72 tankı konulmuştu.
Ermeniler Suşa'yı almalarının ardından Ermenistan'la kara bağlantısını güvence altına aldıkları kanısıyla büyük bir kutlama yapmış ve kısa zamanda sözde Dağlık Karabağ bölgesinin başkenti yaptıkları Hankendi'yi de ele geçirmişlerdi. Birkaç gün sonrada Ermeni güçleri Laçin bölgesini, Ermenistan'a bağlayan bir koridor açmıştı.
Azerbaycan cephe hattından son dakika haberi... İşte Ermesnistan Azerbaycan çatışmalarında son durum! | Video
HAYDUT DEVLET CANLI YAYINDA FABRİKAYI VURDU
Dağlık Karabağ'da ilan edilen ateşkesi Ağdere ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine top ateşiyle saldırarak bozan Ermenistan Ordusu'nun işlediği savaş suçu dün canlı yayında TV kanallarına yansıdı. aHaber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, Terter'e bağlı köylerde topçu ateşiyle hasar alan evleri canlı yayında gösterirken bir son dakika gelişmesi yaşandı ve şiddetli bir patlama yaşandı. Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasının 7 top mermisiyle vurulduğu ortaya çıktı.
EVLER, SİVİLLER VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği anlar dakika dakika kameralara yansıdı. Ağcabedi'ye obüs ve top atışlarıyla saldıran Ermenistan 25 eve ciddi hasar verdi. Saldırılarda 1 sivil yaralandı.
ERMENİ MEVZİSİNDE PKK TAKTİĞİ
Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, PKK taktiğine sarıldı. Ermeni güçleri hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirdi. Görüntüler akıllara Diyarbakır Sur'daki olaylarda kullanılan cansız manken görüntülerini getirdi. Ancak bu da tespit edilmekten ve vurulmaktan onları kurtaramadı