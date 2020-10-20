SON DAKİKA... Azerbaycan'dan tarihi haber: Karabağ'ın kalbine giden noktada sıcak saatler

Azerbaycan'da son iki gün sevindirici son dakika haberleriyle geçti. Azerbaycan halkı yeni güne ise Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına çok az kaldığı müjdesi ile uyandı. Buna göre Azerbaycan ordusu işgalci Ermeni askerlerinden çok kritik bir noktayı kurtardı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı diktiğini açıkladı. Bir diğer haber de Karabağ'ın kalbine inen noktadan geldi. Kritik bölge Suşa Azerbaycan ordusu tarafından kuşatıldı.

SON DAKİKA KARABAĞ'IN KALBİNE GİDEN YOL "SUŞA" KUŞATILDI

Azerbaycan ordusu ikinci geçici ateşkes anlaşmasını da ihlal eden haydut devlet Ermenistan'a sahada cevap vermeye devam ediyor. Cebrail'e bağlı 13 köy daha kurtarıldı. Ermenistan'ın 27 yıl önceki işgal sırasında Dağlık Karabağ'a başkent yaptığı Hankendi sınırına dayanıldı.