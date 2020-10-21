Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması; Tarih verildi

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve risk grubunda olduğu için takip amacıyla hastaneye kaldırılan KOÇ Holding Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Amerikan Hastanesi'nden gelen açıklamada Koç'un son durumu ve taburcu edilmesi için planlanan tarih aktarıldı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç'un 9 Ekim'de 90. yaşını kutlamasının ardından Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Koç, ileri yaşı nedeniyle tedbir amaçlı sıkı takip edilmek üzere Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.