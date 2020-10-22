SON DAKİKA: Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndaki basın toplantısında dikkat çeken kare: Hezimetin fotoğrafı...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar şiddetlenerek sürüyor. Azerbaycan ordusu, SİHA'ların havadan, OBÜS'leirn karadan desteği ile zorlu Dağlık Karabağ arazisinde hızla ilerliyor. 30 yıllık işgali bitirmek için taarruzlarını güçlendiren Azerbaycan, sivilleri hedef alan Ermenistan'a çok ağır bedeller ödetiyor.
BİR TABUR ASKER YOK EDİLDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail istikametindeki operasyonlarda Ermenistan ordusunun 556. alay taburunun imha edildiğini bildirdi. Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin çoğunun etkisiz hale getirildiği, birliğin yeniden yapılanmak üzere Ermenistan'ın Ararat kentine döndüğü ifade edildi. Açıklamada, alay komutanının, personeli tekrar savaşmaya göndermeyi reddettiği için görevden alındığı, savaşa gitmeyi reddeden birçok askere de soruşturma açıldığının öğrenildiği kaydedildi.
BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURDU
Azerbaycan ordusu tarafından bozguna uğrayan Ermenistan ordusu ile ilgili bilgileri paylaşmak için Savunma Bakanlığı'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan daha çok, basın sözcüsünün arkasındaki askerin hal ve hareketleri dikkat çekti.
Açıklama alanına terlikle çıkan asker, konuşma sırasında da ciddiyetsiz tavırlar sergiledi. Askerin rahatlığı, Ermenistan ordusundaki disiplinsizliği gözler önüne sererken, o anlar, 'Hezimetin fotoğrafı' olarak yorumlandı.