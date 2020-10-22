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SON DAKİKA: Savunma Bakanlığı'ndaki basın toplantısında dikkat çeken kare: Hezimetin fotoğrafı...

Son dakika haberi: - hattında sıcak çatışmalar sürüyor. Ermenistan ordusu her gün yeni bir mevzi kaybederken, Azerbaycan, 30 yıllık işgali sonlandırmak, Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturmak için taarruz üstüne, taarruz gerçekleştiriyor. Ermenistan dün büyük bir bozgun daha yaşadı. Bir tabur asker, Azerbaycan tarafından deyim yerinde ise yok edildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan saldırı sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. O ayrıntı, 'Hezimetin fotoğrafı' olarak yorumlanırken, basın açıklamasının da önüne geçti.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:43 Son Güncelleme: 22.10.2020 09:54 ABONE OL
SON DAKİKA: Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndaki basın toplantısında dikkat çeken kare: Hezimetin fotoğrafı...

ile arasındaki sıcak çatışmalar şiddetlenerek sürüyor. Azerbaycan ordusu, SİHA'ların havadan, OBÜS'leirn karadan desteği ile zorlu Dağlık Karabağ arazisinde hızla ilerliyor. 30 yıllık işgali bitirmek için taarruzlarını güçlendiren Azerbaycan, sivilleri hedef alan Ermenistan'a çok ağır bedeller ödetiyor.

SON DAKİKA: Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndaki basın toplantısında dikkat çeken kare: Hezimetin fotoğrafı...

BİR TABUR ASKER YOK EDİLDİ

Savunma Bakanlığı, Cebrail istikametindeki operasyonlarda ordusunun 556. alay taburunun imha edildiğini bildirdi. Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin çoğunun etkisiz hale getirildiği, birliğin yeniden yapılanmak üzere Ermenistan'ın Ararat kentine döndüğü ifade edildi. Açıklamada, alay komutanının, personeli tekrar savaşmaya göndermeyi reddettiği için görevden alındığı, savaşa gitmeyi reddeden birçok askere de soruşturma açıldığının öğrenildiği kaydedildi.

SON DAKİKA: Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndaki basın toplantısında dikkat çeken kare: Hezimetin fotoğrafı...

BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURDU

ordusu tarafından bozguna uğrayan ordusu ile ilgili bilgileri paylaşmak için Savunma Bakanlığı'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan daha çok, basın sözcüsünün arkasındaki askerin hal ve hareketleri dikkat çekti.

SON DAKİKA: Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndaki basın toplantısında dikkat çeken kare: Hezimetin fotoğrafı...

Açıklama alanına terlikle çıkan asker, konuşma sırasında da ciddiyetsiz tavırlar sergiledi. Askerin rahatlığı, ordusundaki disiplinsizliği gözler önüne sererken, o anlar, 'Hezimetin fotoğrafı' olarak yorumlandı.

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SON DAKİKA: Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndaki basın toplantısında dikkat çeken kare: Hezimetin fotoğrafı...
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