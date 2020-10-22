SON DAKİKA: Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndaki basın toplantısında dikkat çeken kare: Hezimetin fotoğrafı...

BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURDU

Azerbaycan ordusu tarafından bozguna uğrayan Ermenistan ordusu ile ilgili bilgileri paylaşmak için Savunma Bakanlığı'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan daha çok, basın sözcüsünün arkasındaki askerin hal ve hareketleri dikkat çekti.