Son dakika: Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu

12 Ekim günü evinde felç geçiren ve kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ederken geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine başkan yardımcısı Servet Ramazan seçildi.

1984 yılında Kilis Belediyesi'nde memur olarak işe başlayan Servet Ramazan, 2005 yılında getirildiği Fen İşleri Müdürlüğü görevinden 2016 yılında emekli olmuştu. 2019 seçimlerinde AK Parti listesinden belediye meclis üyesi seçilen Ramazan, meclis üyeleri tarafından Başkan Yardımcısı olarak seçilmişti.

Abdi Bulut'un vefat etmesinin ardından bugün kente gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kentte AK Parti yönetimi ve meclis üyeleriyle yaptığı toplantının ardından partinin adayı olarak Servet Ramazan'ın adını açıkladı. Toplanan Kilis Belediye Meclisi tarafından tüm partilerin oybirliğiyle başkanlığa seçilen 55 yaşındaki Ramazan, 1998 yılında belediyeye memur olarak işe girmiş. 2005 yılında Belediye Fen İşleri Müdürü olan Servet Ramazan, 2019 seçimlerinde istifa ederek meclis üyeliğine seçildi. Merhum Başkan Abdi Bulut tarafından Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Servet Ramazan 3 çocuk babası.

"ACIMIZ VAR, ÇİÇEK GÖNDERMEYİN"

Mecliste yapılan seçimde oybirliğiyle başkan seçilen Servet Ramazan yaptığı teşekkür konuşmasına merhum Abdi Bulut'u rahmet anarak başladı. Ramazan, "Başkanımızın vefatı tüm memleketimizi ve bizleri derinden etkiledi. Hepimiz dostumuzu, abimizi, kardeşimizi kaybettik. Mehmet Abdi Bulut artık memleketimizin ortak değeridir. Kilis halkı ve bizler onu asla unutmayacağız. Beni bu şerefli göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, genel başkan yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki, belediye meclis üyelerimize, il teşkilatımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İnşallah görev yaptığım dönem zarfında şahsıma duyulan güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Değerli başkanımız Abdi Bulut'un emanetini büyük bir titizlikle taşıyacağım. Başkanımızla birlikte yola çıkarken hayalini kurduğumuz projeleri inşallah birer birer tamamlayacağız. Acımız olduğundan dolayı tebrik ve çiçek kabul etmiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum" dedi.

Kilis Belediye Başkan adayı belli oldu! Tek aday sunulacak

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti! Mehmet Abdi Bulut kimdir, kaç yaşındaydı?