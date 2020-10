Ermenistan ordusunun Gence'ye yönelik kanlı saldırısında 6 aylık yeğeni Narin'in beyaz kefene sarılı bedenini taşıdığı anlarla hafızalara kazınan Teymur Serkarov, acıların en büyüğünü yaşıyor.

17 Ekim'de gerçekleştirilen alçak saldırıda 1'i bebek, 1'i çocuk olmak üzere 14 sivil Azerbaycanlı yaşamını yitirmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından henüz 6 aylık yeğeni Narin bebeğin kefene sarılı minik bedenine sarılıp gözyaşı döken Teymur Serkarov'un fotoğrafı Azerbaycan halkının yaşadığı acının boyutunu gözler önüne sermişti.



O fotoğrafla hafızalara kazınan Serkarov, "Babamı, kız kardeşimi, onun 6 aylık çocuğunu, öbür kız kardeşimin kızını, öz kardeşim Bahtiyar'ı kaybettim. Keşke ben ölseydim. Keşke o enkazın altında ben kalsaydım. Saldırı sonrası enkaz alanından ilk önce ablamı ve yeğenimi çıkardık. Tek istediğim var; bu çocukların kanı yerde kalmasın. Benim hiç kimsem kalmadı. Kalbimin yarısı gitti. Ermeniler, kadın, çocuk ayırt etmeden bombaladılar. O çocuklar ne anlasın savaştan. Bizim yavrularımıza kıydılar" dedi.

Ailesinin hayatını kaybettiği eve ve mahalleye gidemediğini belirten Serkarov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'den Allah razı olsun. Sağ olsunlar aynı gün onların kanını yerde koymadılar. Narin bebeği mezara koyarken o anda ne hissetmedim ki! O çocuk değil sanki ben ölmüştüm. O çocuklar benim her şeyimdi, kalbimdi. Benim için artık hayat yok. O çocuğun ne günahı vardı. Hiçbir şey anlamadan, bilmeden niye onları şehit ettiler. Yeğenim Nigar 18 Ekim'de 15 yaşına girecekti ama mezarda yaşını tamamladı. Bundan büyük bize ne dert olabilir. Tek tesellimiz topraklarımızın geri alınması" diye konuştu.



BAROLARDAN AVRUPA'YA ERMENİSTAN'I KINAYIN TALEBİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Avrupa Barolar ve Hukuk Dernekleri Konseyine (CCBE) başvuru yaparak Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında sürdürdüğü işgali nedeniyle kınanmasını istedi. TBB'den yapılan açıklamada, "Uluslararası toplum bu işgale ve sürekli tekrarlanan saldırganlığa sessiz mi kalacak? Umarız CCBE'nin de değerli katkılarıyla Ermenistan'ın işgalinin son bulması sağlanır. Dileriz Kafkasya'da barışın, kardeşliğin hakim olacağı bir dönemin başlangıcına birlikte şahitlik ederiz" denildi.



EVSİZ KALANLAR ÖĞRENCİ YURDUNDA

Ermenistan'ın 17 Ekim'deki füze saldırısında evleri kullanılmaz hale gelen Genceliler, kentteki devlet üniversitesinin yurdunda kalıyor. SABAH'a konuşan Üniversite Rektörü İbrahim Caferov, "Yaklaşık 4 gündür 110 kişiden oluşan 35 aile kalıyor. Günde 3 öğün yemek veriyoruz. İmkanlarımız çerçevesinde elimizden geldikçe ailelerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Şu anda eldeki olanaklarla 2 ay daha aileler burada kalabilir" dedi. Saldırıda evi yok olan Pervane Rahimova, "Evde uyuyorduk. Çok büyük bir patlama oldu. Aynalar, kapılar, tavan hepsi başımıza düştü. Komşularımızın yardımıyla evden çıkabildik. Ailemizden kimseyi kaybetmedik ama komşularımız öldü. Evimiz yerle bir oldu. Evsiz kaldık. Çocuklarımız her sesten korkuyor. Şeker hastasıyım, çok büyük bir stres geçirdim. Gence halkı olarak korkmuyoruz. İnşallah Azerbaycan bayrağı en kısa sürede Karabağ'ın her noktasında dalganacak" dedi.

Son dakika! İşte Azerbaycan'ın Ermenistan güçlerinden ele geçirdiği en son tanklar... | Video

KARABAĞ-İRAN SINIRI AZERBAYCAN KONTROLÜNDE

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, Fuzuli'de 3, Cebrail'de 4, Zengilan'da 13 köyün kurtarıldığını bildirdi. Aliyev Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycanİran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu Gubadlı yönünde kayıplar veren Ermenistan birlikleri önemli mevzilerden çekilmek zorunda kaldı. Hocavend yönünde bulunan Ermenistan ordusunun 155. Topçu Alaylarının askerleri arasında alay ve tabur mokutanları ile yardımcılarının da olduğu çok sayıda yaralı ve ölü olduğu ifade edildi. Öte yandan dün Ermenistan'a ait bir İHA Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Şerur ve Sederek illeri istikametinde düşürüldü.



'İTİ KOVAN' İHA

Azerbaycan tahrip gücü daha yüksek yeni tip İHA'ların seri üretimine geçti. Yeni İHA'lara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "onları iti kovar gibi kovuyoruz" sözlerinden esinlenilerek "İti kovan" ismi verildi.



TARİHİ CAMİYİ AHIRA ÇEVİRDİLER

Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı. Sosyal medyadaki görüntülerde, Azerbaycan askerlerinin işgalden kurtardığı Zengilan kentinin camisine girdiklerinde burada domuzlarla karşılaştıkları görülüyor. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tarihi caminin adeta bir harabe haline geldiği dikkati çekiyor. 27 yıldır işgal altında bulunan Zengilan 20 Ekim'de işgalden kurtarılmıştı. AA



ABD'DE YAŞAYAN TÜRK, ERMENİLERİN AFİŞİNİ KALDIRTTI

ABD'nin New Jersey eyaletinde Ermeni kökenlilerin yoğun yaşadığı Paramus bölgesinde Route-17 isimli otoyolun üzerindeki bir köprüye izinsiz asılan afiş, Türk işadamı Emrah Arslan tarafından polise şikayet edildi. Şikayet üzerine polisler afişi tel örgüden söktü. Afişte, Ermenistan'ın "barış yanlısı" olduğu yazılırken, Azerbaycan ve Türkiye için yaptırım çağrısı yapıldı. Aslan "Polise, 'Ya bunu kaldırın ya da ben de kendi afişimi asayım, yazılanlar gerçeği yansıtmıyor' dedim" diye konuştu. AA

Son dakika: Ermeni taburu darmadağın edildi! Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son durum Ermenistan ordusu Azerbaycan karşısında hezimete uğradı! Paşinyan'dan vatandaşlara cepheye gelin çağrısı