Son dakika! İşte Azerbaycan'ın Ermenistan güçlerinden ele geçirdiği en son tanklar... | Video

Son dakika haberleri... Azerbaycan'ın Ermenistan birliklerinden ele geçirdiği tanklar görüntülendi.

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ağır kayıplar veren Ermenistan birlikleri, teçhizatlarını cephede bırakarak geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların görüntülerini paylaştı.