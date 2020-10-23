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Vali Yerlikaya: 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi

, kentte 2 bin 610 fabrika ve işletme ile 1113 personel servisinin denetlendiğini duyurdu. Yerlikaya, 178 fabrika ve işletmenin uyarıldığını, toplam 277 bin 98 TL para cezası kesildiğini kaydetti.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:18 Son Güncelleme: 23.10.2020 09:36 ABONE OL
Vali Yerlikaya: 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ekim'de kent genelinde organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere fabrika, işletme ve tesislerle servis araçlarına yönelik denetim yapıldığını ve söz konusu denetimlerde 473 personelin görev aldığını belirtti. Bu kapsamda, 2 bin 610 fabrika ile işletme ve 1113 personel servisinin denetlendiğini aktaran Yerlikaya, 178 fabrika ve işletmenin uyarıldığını, toplam 277 bin 98 TL para cezası kesildiğini kaydetti.

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Vali Yerlikaya: 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi
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