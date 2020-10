Vatan sevdalısı Markar Esayan’a veda

İstanbul'da mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan için dün Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti kurmayları katıldı. Törene katılmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak kendisini karşılayan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ile Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla 1461'de kurulan Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne geçti. Burada bir süre Maşalyan ile görüşen Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.



KİLİSEDE DİNİ TÖREN

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler dini tören için kiliseye geçti. Esayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, dini törenin düzenleneceği Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne getirildi. Dini tören kilise çanının çalmasıyla başladı. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve Başrahip Tatul Anuşyan öncülüğündeki ruhani kurulun yer aldığı töreni, Başepiskopos Aram Ateşyan yönetti. Dua ve konuşmaların ardından Markar Esayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Şişli Ermeni Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Törene çok sayıda çelenk gönderildi. Türkiye Ermenileri Patrikliği cenaze törenini Facebook sosyal medya hesabından canlı olarak yayımladı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle cenazeye katılamayan, ülke içinden ve yurtdışından çok sayıda kişi taziye mesajlarını iletti. Tören sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.



GÜZEL GÖNÜLLÜ BİR ARKADAŞIMIZDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende bir konuşma yaptı. Erdoğan şöyle dedi:

UZUN BİR YOLCULUĞUMUZ OLDU:Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli yol arkadaşım Markar Esayan'ı ebedi istirahatgahına uğurlamak üzere bir aradayız. Kendisini bir kez daha tazimle yad ediyorum. Ailesine, mensubu olduğu Ermeni cemaatine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sevgili Markar ile gazetecilik döneminden başlayıp siyasete kadar giden uzun bir yolculuğumuz oldu. Kendisi iki dönem milletvekilimiz oldu. Son olarak da partimizin en üst yönetim kademesi olan MKYK'da bizimle beraber bulundu. Markar deyince herkes gibi bizim de aklımıza önce bu ülkeye ve millete olan aşkı, sevdası geliyor. Tabii az önce Patrik hazretlerinin yaptığı konuşma hakikaten çok çok güçlü bir konuşmaydı. Kendilerini bu konuşma sebebiyle şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.





YERLİ VE MİLLİ: Bu güzel gönüllü arkadaşımızın tüm hayatı, Türkiye'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, ülkenin kalkınması, büyümesi, güçlenmesi yolundaki çabaları desteklemekle geçti. Türkiye'de yerli ve milli bir duruşla aydın sıfatı kazanmanın kökenle, dinle veya ideolojiyle değil, kalple ve samimiyetle ilgili olduğunun en mümtaz örneklerinden biriydi Markar. İşte böyle bir mücadele ve siyaset insanı olan Markar'ın vefatı gönüllerimizle birlikte fikir dünyamızda da bir boşluk oluşturmuştur. Ermeni cemaatimizin arasında sevgili Markar'ın boşluğunu doldurmaya aday ülke ve millet sevgisiyle kendini yetiştiren nice gençlerin bulunduğuna inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi güçlü kılan zenginliğimizin önemli bir değeri olan Ermeni cemaatine destek vermeyi sürdüreceğiz. Müteveffa yol arkadaşımızı bir kez daha tazimle yad ediyor, ailesine ve sevenlerine şahsım, eşim, milletim adına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.

ERDOĞAN ÇİFTİ KARDEŞLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze törenine eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın karşıladığı Erdoğan çifti törende Markar Esayan'ın kız kardeşleri Sima Esayan, Nergis Erdik, Arşulus Agopyan, Nadia Esayan Kocatanasis ve yeğeni Zeynep Gürkut'a başsağlığı diledi.



FATİH'İN FERMANIYLA KURULAN PATRİKHANE

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra Ermeni ve Rumlar için önemli adımlar attı. Bursa'da yaşayan Metropolit Hovakim'i de 1461'de İstanbul'a getirterek, Ermeni Patriği atadı. Fatih'in fermanıyla koruma altına alınan Ermeni ve Rum patrikleri, devlet katında vezirle eş kabul edildi. Ermeni Patrikhanesi kapısında, bu nedenle Fatih'in fermanına atıf yapılan tabela asılı duruyor. Meryem Ana Kilisesi de Osmanlı Devleti'nce Ermenilere verildi.



MARKAR GİBİ KÖPRÜ KURACAK İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan törende şunları söyledi:

HAYATININ BAŞARISI: Gençliğinden beri benim tanıdığım Markar Esayan derin düşünen, varoluş sorunlarına kafa yoran, sözde değil özde dindar ve hayata dair her şeyle ilgili araştırmacı bir ruh taşıyordu. Sözü ve yorumları ses getirdi. Politik zekâsı ve yetenekleri keşfedildi ve siyasetin zirvesine taşındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak yerini aldı. AK Parti kurmaylarından birine dönüştü. Şüphesiz hayatının en büyük başarısı olarak görülmesi gereken şerefli zirve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi ve ailevi teveccühlerine mazhar olmasıdır.

KÖPRÜ BİR ADAM OLDU: Markar Esayan, 1400 yıldır Müslümanlarla birlikte yaşama tecrübesi olan Ermeni halkının bir üyesi olarak ve yüzyılların bilgeliğini özümseyerek durulması gereken en doğru siyasi duruşu benimsedi. Mensubu olduğu ülkeyi ve vatanı varlığının bir kutsalı olarak görmek, sadakat ve bağlılıkla devletine, milletine hizmet etmek, sevincini ve gönencini, üzüntü ve tasayı aynı bayrak altında yaşamak ve hep birlikte mutlu bir ülke oluşturmak ülküsünü benimsedi. Bu topraklarda "Milleti Sadıka" olmanın özü ve anlamı budur. Bu sadece Ermeniler'in değil, tüm ülke vatandaşlarının paylaşması gereken en doğal duruş ve seçimdir. Markar bir köprü adam oldu. Bu günlerde ne kadar çok ihtiyacımız var köprü kuracak insanlara. Ermeniler ve Türkler, Azeriler ve Ermeniler arasında dostluk köprüleri kuracak o mübarek insanlara ekmek gibi, su gibi ihtiyacımız var.

KARABAĞ EMPERYALİST DÜĞÜM: Sayın Cumhurbaşkanım; size ve katılımlarıyla bu töreni onurlandıran tüm devlet erkânına şahsım, din adamlarımız, Kilise Yönetim Kurullarımız ve Markar Esayan'ın yaslı ailesi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle bir katılım Türkiye Ermenileri tarihinde bir ilk olma vasfını taşıyor. Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni Kilisesi'nde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslar'daki bu üzücü savaş bir din savaşı değildir. Hatta Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir. Bu esasında bir toprak mücadelesi ve emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı çözülmesi zor bir düğümdür.



RUHANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiyeİran ilişkilerini geliştirecek ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek hususların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Görüşmede, Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistan'ın sivil halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada durmanın mühim olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK/YPG terör örgütüne karşı ortak hareket etmenin gerekli olduğunu dile getirdi. ANKARA



AZERBAYCANLI AYDINLARI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Türkiye- Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar ile Star gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva'yı kabul etti. Erdoğan'ın, kabulde, Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü her zaman, her platformda savunan yaklaşımı üzerinde durduğu öğrenildi. Attar, "Türkiye'nin kararlılığının ve güçlü dayanışma duygularının Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha teyit edilmesinin; cephede işgal güçlerine karşı muazzam gayret ve ruhla çarpışan Azerbaycan ordusuna zatıalilerince bugüne kadar verilen manevi desteğin tezahürüdür" dedi. Bu arada Erdoğan dün Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısına da başkanlık etti.

