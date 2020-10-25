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Aliyev'den 'in provokatif sorularına cevap: Türkiye gibi güçlü bir dostumuz olduğu için çok mutlutuz

'ı kısa bir sürede deyim yerindeyse bozguna uğratan 'ın Cumhurbaşkanı , Amerikan kanalı 'e önemli açıklamalar yaptı. Aliyev, röportajda muhabirin ısrarlı provokatif sorularına sert ve anlamlı cevaplar verdi. Aliyev, Türkiye hakkında sorulan kışkırtıcı soruyu “Türkiye bize politik destek sağlıyor, onlar bizim dostumuz ve müttefikimiz ve biz de bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururlu ve mutluyuz. “ ifadeleriyle yanıtladı.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 16:33 Son Güncelleme: 25.10.2020 16:45 ABONE OL
Aliyev'den FOX News'in provokatif sorularına cevap: Türkiye gibi güçlü bir dostumuz olduğu için çok mutlutuz

Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar sürüyor. Kardeş ülke Türkiye'nin yardımıyla, Ermenistan güçlerinin sivil bölgelerde, ateşkes kuralına rağmen yaptığı alçakça saldırılara başarıyla direnen ve birçok bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan'a yönelik destek artarken, Ermenistan gittikçe güç kaybediyor.

AZERBAYCAN HAKLI MÜCADELESİNDE GÜÇ KAZANIYOR

Dünya genelinde Azerbaycan'ın haklı mücadelesine olan destek giderek artarken, dünya medyası da mikrofonları Azerbaycan'ın sesini duyurmak için uzatmaya başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD'li Fox News'la gerçekleştirdiği, gündeme dair önemli konulara açıklık getirdi.

Azerbaycan'ın haklı mücadelesini bir kez daha dünyaya duyuran Aliyev, muhabirin kışkırtıcı sorularına verdiği cevaplarla gündeme oturdu.

"TÜRKİYE GİBİ BİR DOSTUMUZ OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Fox News muhabirinin yaratmaya çalıştığı Türkiye karşıtı tavırlara geçit vermeyen Aliyev, ABD'li kanala ders niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Aliyev, Türkiye'nin Dağlık Karabağ bölgesinde problem yarattığını söyleyen Fox News muhabirinin iddialarını kesin bir dille reddederek, "Türkiye bize politik destek sağlıyor, onlar bizim dostumuz ve müttefikimiz ve biz de bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururlu ve mutluyuz. " ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ VARLIĞIYLA HERKESE MESAJ VERİYOR"

Türkiye'nin uluslarası arenada önemli bir politik güç olduğunu yineleyen Aliyev, muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerini ise "Hayır, asla. Bu konuda tek bir kanıtınız bile yok. Türkiye bize sadece politik destek veriyor ve zaten bu yeterli. Çünkü Türkiye 'Biz Azerbaycan'ın yanındayız ve Azerbaycan yalnız değildir' dediğinde bu, savaşa sızmaya ve kendine çıkar sağlamaya çalışan herkese son derece açık bir mesaj olarak ulaşıyor." şeklinde yanıtladı.

MUHABİRİN PROVOKASYON ÇABALARI BOŞA ÇIKTI

Aliyev'in, ABD'li muhabirin tüm provokatif sözlerine karşı tokat niteliğinde verdiği cevaplar, iki kardeş ülkenin arasındaki bozulmaz bağı bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. (ensonhaber.com.)

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Aliyev'den FOX News'in provokatif sorularına cevap: Türkiye gibi güçlü bir dostumuz olduğu için çok mutlutuz
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